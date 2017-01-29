طرح امکان سنجی میدان نقش جهان و شیخ صفی الدین اردبیلی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی؛ با توجه به برخی مشکلات سازه ای در تعدادی از آثار ثبت جهانی ایران نظیر آبشار شوشتر، مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی، میدان نقش جهان و مجموعه تخت سلیمان و همچنین به دلیل همکاری موفقی که پیشتر معاونت میراث فرهنگی با متخصصان بین المللی داشت، معاونت میراث فرهنگی نیز اینبار با هیاتی از کارشناسان و متخصصان آلمان زمینه ای برای ادامه همفکری و اقدامات کارشناسی را فراهم کرد.

در همین زمینه روز گذشته در جلسه ای با حضور محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور، سید محمد بهشتی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، پرفسور یگر یکی از اساتید دانشگاه درسدن آلمان، پیشنهادات و امکان سنجی و انجام مطالعات برخی از محوطه های جهانی ایران بررسی شد.

«محمدحسن طالبیان» معاون میراث فرهنگی کشور در این نشست اعلام کرد: هم اکنون این پروژه در سایت جهانی تخت سلیمان آغاز شده است و پس از بررسی و پایش توسط متخصصان بین المللی استحکام بخشی روی ایوان شرقی بنا آغاز شده است.

به گفته وی، برخی تجهیزات فنی و وسایل مورد نیاز جهت مرمت و استحکام بخشی نیز از پایگاه جهانی بم به سایت تخت سلیمان انتقال داده شده است و تعدادی تجهیزاتی مانند دستگاه آسیاب گچ نیم کوب نیز ساخته شده تا در این سایت جهانی به کار گرفته شود.

این درحالی است که پروفسور یگر که پیشتر اقدام به مرمت خانه سیستانی در ارگ بم کرده بود به منظور ارائه مشاوره و راهکارهای مناسب در زمینه چگونگی مرمت گنبد چینی خانه شیخ صفی الدین اردبیلی از این بنای تاریخی و جهانی دیدن کرده بود.

پروفسور یگر همچنین برای ارزیابی های اولیه از شیوه پایش و مرمت اصولی از مجموعه جهانی نقش جهان، محوطه های تاریخی و جهانی شوش و شوشتر نیز بازدید کرد و در این نشست گزارشی از مطالعات صورت گرفته و برنامه های پیشنهادی برای مجموعه تاریخی شیخ صفی و میدان نقش جهان ارائه کرد.

آنطور که وی با مشورت میدانی و کارشناسان محلی اعلام کرد، تهیه و تدوین پلان مدیریت سازه ای، ارزیابی و شدت و ضعف و مشکلات سازه های موجود، نشست و رطوبت زمین، تاثیرات زلزله، تدوین برنامه عملیاتی حفاظت و مرمت بخشی هایی که در اولویت است، از جمله اقداماتی است که باید در فاز اول در محوطه جهانی میدان نقش جهان انجام گیرد.

معاون میراث فرهنگی اما به همکاری های موفقیت آمیز متخصصان ایرانی و خارجی در زمینه مرمت اشاره کرد و افزود: درحال حاضر فعالیت های مشترکی که میان تیم ایرانی و متخصصان خارجی صورت گرفته نتایج بسیار موثر و موفقیت آمیزی به همراه داشته است. به طوری که هم اکنون فعالیت هایی که در پایگاه جهانی بم انجام شده بسیار مورد استقبال نهادهای علمی قرار گرفته و قرار است این همکاری در بم تداوم یابد.