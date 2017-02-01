مدیریت یکپارچه شهری و طراحی نظام ایمنی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی حادثه پلاسکو با حضور وزیر کشور و شهردار تهران در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی با ارائه گزارشی در این خصوص گفت: پلاسکو یک علامت سوال بزرگ در قلب شهر تهران بود. من امیدوارم هرچه زودتر بازسازی پلاسکو شروع شود اما نه فقط بازسازی فیزیکی بلکه باید اقدام به بازسازی تفکر مدیریت و ایمنی شهر تهران شود.

وی اظهار داشت: این امر از آن رو اهمیت دارد که ساختمان‌های بلندمرتبه دیگر تهران هم محصول همین شرایط است و احتمالاً آنها هم به اندازه پلاسکو آسیب‌پذیرند.

خدادادی ادامه داد: چه عواملی آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو را به فروپاشی آن متصل کرد؟ باید ببینیم آنچه پلاسکو را آسیب‌پذیر کرد چه بود و مدیریت بحران در روزهای بعد چگونه بود؟ قطعاً باید برای ممانعت از بروز چنین وقایعی اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انجام شود و این موضوع به صورت همه جانبه ارزیابی شود که کدام سیاست غلط، تخصیص نامناسب بودجه، ناکارآمدی در مدیریت صحنه و بی‌تدبیری در اطلاع‌رسانی باعث بروز این فاجعه و شدت یافتن ابعاد آن شد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: ما معتقدیم اگر به این سوالات پاسخ داده شود و برای آن چاره اندیشی شود دیگر شاهد این نخواهیم بود که حریق در یک واحد تجاری تبدیل به فاجعه شود. این یک حادثه معمولی بود اما چه شد که به بحران ملی تبدیل شد و خانواده‌های زیادی را داغدار کرد؟ این تنها یک آتش‌سوزی ساده در مغازه‌ای بود که چهار ساعت طول کشید و نهایتاً منجر به ریزش ساختمان شد. ما باید بررسی کنیم چه ضعفی داشتیم که نتوانستیم آتش‌سوزی یک مغازه را مهار کنیم.

خدادادی با اشاره به پیگیری‌های کمیسیون اجتماعی مجلس در پی دستور رئیس مجلس، تاکید کرد: ما از روز بعد از حادثه با هماهنگی وزارت کار اقداماتی را انجام دادیم که به مصوباتی در دولت منجر شد و معتقدیم باید به دنبال مدیریت یکپارچه بحران برویم. چندین سال است که کشورهای دنیا مدیریت واحد شهری دارند اما ما در این زمینه همچنان با مشکل مواجه هستیم.

وی در پایان با تأکید بر لزوم ابهام‌زدایی از قوانین، گفت: ما نیازمند طراحی نظام ایمنی کلانشهرها با اولویت شناسایی ساختمان‌های پرخطر هستیم و امیدواریم پلاسکو درسی برای همه ما باشد تا شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم.