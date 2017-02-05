مرکز فرهنگی– آموزشی مسکو؛ پایگاه مهم همکاری های مراکز دینی و علمی

به گزارش خبرنگار مهر، «دمیر حضرت محی الدینوف» معاون اول اداره دینی مسلمانان روسیه، «دمیر خیرالدینوف» رئیس دانشگاه اسلامی مسکو، «ایلدار علاءالدینوف» رئیس اداره دینی مسلمانان مسکو و «مارات آرسلانوف» رئیس کالج اسلامی مسکو در مرکز فرهنگی – آموزشی و تفریحی مسکو با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. گزارشی از این نشست در سایت شورای مفتیات روسیه منتشر و توسط رایزنی فرهنگی ایران در مسکو ترجمه شده که در اختیار ما قرار گرفته است.

موضوع صحبت این افراد اجرای طرح ها و پروژه های جدید در حوزه آموزش اسلامی در مرکز فرهنگی – آموزشی مسکو بود. دمیر خیرالدینوف پیشنهاد استفاده از کلاس های مرکز برای برگزاری مستمر دوره های دانش افزایی امامان و همکاران ادارات دینی، امامان جماعت و همچنین انجمن های اسلامی محلی زیر نظر اداره دینی مسلمانان روسیه و شورای مفتیات روسیه و همچنین برگزاری امتحانات برای ارزیابی سطح دانش همکاران ادارات دینی را مطرح کرد که از سوی سایرین مورد تایید قرار گرفت. دمیر خیرالدینوف رئیس دانشگاه اسلامی مسکو نیز وعده داد که از کادر اساتید و برنامه های نوین در حوزه آموزش و روش تدریس و کتاب آموزشی حمایت لازم را به عمل آورد. مساله برگزاری دوره ها، سمینارها و همچنین دروس اسلامی برای مردم پایتخت نیز از جمله موضوعات طرح شده در این جلسه بود.

در این میان بیش از همه به اجرای برنامه آموزش مرحله به مرحله دوسطحی علوم اسلامی در کالج اسلامی مسکو توجه معطوف شد. این دوره کمک می کند تا فارغ التحصیلان این کالج با برخورداری از دانش اسلامی در صفوف دانشجویان انستیتوی اسلامی مسکو قرار گرفته و به تحصیل در مدارج بالاتر ادامه دهند. حاضرین در این جلسه تاکید کردند که تصمیم گیری برای یکی از مسائل مهم در این حوزه، یعنی احیای مکتب الهیات اسلامی میهنی کمک خواهند کرد.

دمیر محی الدینوف قول داد که کتابخانه آموزشی مرکز فرهنگی را با کتب آموزشی و غیرآموزشی و مجلات از جمله «مدینا» تجهیز کند.

ایلدار علاءالدینوف نیز به نوبه خود وعده حمایت از توسعه همکاری های دوجانبه در حوزه اجرای برنامه توسعه آموزش اسلامی را داد. این برنامه ها برای سطوح و افراد مختلف از متخصصین تا مردم عادی آماده می شوند.