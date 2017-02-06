استعدادهای برتر ادبی شناسایی می شوند/مهلت ارسال مدارک تا مرداد ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، بنیاد ملی نخبگان بر اساس آییننامه شناسایی و پشتیبانی از برگزیدگان ادبیکشور و با هدف ارائه تسهیلات ویژه برگزیدگان ادبی اقدام به شناسایی استعدادهای برتر در این زمینه کرده است.
متقاضیان باید تا ۲۰ مردادماه سال ۹۶ با مراجعه به سامانه جامع اطلاعاتی بنیاد ملی نخبگان به نشانی http://portal.bmn.ir ثبت نام کنند.
ویژگی مستعدان برتر ادبی
افراد متقاضی باید دارای آثار زبانی و ادبی با نشانههای خلاقانه، نوآورانه، واجد ارزشهای ادبی و متفاوت باکار عموم باشد.
آثار متقاضیان باید معرف تخلق به ادب اسلامی، التزام عملی به نظام اسلامی و آیین ملی باشد.
محدوده سنی مستعدان برتر ادبی ۱۵ تا ۴۰ سال تعیین شده است.
ویژگی سرآمدان ادبی
سرآمد ادبی به فردی اطلاق می شود که صاحب سبک و شیوهای نوآورانه در آفرینش آثار ادبی بوده، سالهای متمادی از عمر خود را در آن شاخه ادبی به صورت فعال و پیشرو سپری کرده باشد و سن وی بالاتر از ۴۰ سال باشد.
همچنین آثار وی باید معرف تخلق به ادب اسلامی، التزام عملی به نظام اسلامی و آیین ملی باشد.
