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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۰۲

از سوی نشر مروارید؛

«شبح آنیل» به تهران رسید/ روایتی از جنگ‌های داخلی سریلانکا

«شبح آنیل» به تهران رسید/ روایتی از جنگ‌های داخلی سریلانکا

نخستین ترجمه فارسی رمانی از «مایکل اونداتیه» با عنوان «شبح آنیل» منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مروارید رمان «شبح آنیل» نوشته مایکل اونداتیه را با ترجمه اسدالله امرایی روانه بازار کتاب کرد.

این رمان داستانی را درباره جنگ‌های داخلی در کشور سری‌لانکا روایت می‌کند؛ خواننده را به اعماق جامعه استبدادزده و پرآشوب سری‌لانکا می‌برد و او را با جنگ بی‌رحمانه در آن سرزمین آشنا می‌کند و در عین حال  داستانی است عاشقانه که سعی دارد روایتی از عشق و دلدادگی و زندگی انسان سرگشته‌ امروز را در جهانی به‌هم‌ریخته و نامتعادل بیان کند.

این رمان داستان دختر جوانی است به نام آنیل که کارشناس پزشک قانونی سازمانی حقوق بشری شده است. او که در سری‌لانکا به دنیا آمده، پس از سال‌ها اقامت و تحصیل در خارج از کشور مأموریت یافته به کشور خود برگردد تا درباره جنایات جنگی گروه‌های خودسر و نیروهای پشت‌پرده در جریان جنگ‌های داخلی به تفحص و تحقیق بپردازد.

هسته‌ محوری رمان، حال و روز همین شخصیت است که اینک خود را در سرزمین مادری بیگانه می‌یابد. نویسنده، داستان را از زبان قربانیانی بازگو می‌کند که به‌واقع نقشی در سیاست ندارند.

مایکل اونداتیه پیش از این با نگارش رمان بیمار انگلیسی جایزه کتاب سال منتقدان آمریکا و جایزه بوکر را به دست آورد و به فاصله‌ای نه‌چندان زیاد فیلمی بر مبنای رمان ساخته شد که توانست جایزه بهترین فیلم آکادمی آمریکا را ازآن خود کند.

این رمان نخستین اثر از این نویسنده است که توسط امرایی به زبان فارسی ترجمه شده است.

کد مطلب 3898473
حمید نورشمسی

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