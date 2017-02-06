افتتاح فاز دوم باعث سودآور شدن پالایشگاه آبادان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فردین علمداری عصر امروز در آئین افتتاح طرح طرح توسه و تثبیت پالایشگاه آبادان با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: پالایشگاه آبادان در زمان حاضر با ظرفیت پالایشی ۴۰۰ هزار بشکه در روز مشغول به کار است که ۲۵۰ هزار بشکه از این ظرفیت در سه واحد تقطیر با قدمت بیش از ۷۰ سال پالایش می شود.

علمداری افزود: با توجه به تکنولوژی قدیمی و تجهیزات فرسوده، این سه واحد تقطیر دارای بازدهی بسیار پائین، ریسک بسیار زیاد عملیات و هزینه های بالای تعمیرات هستند.

وی اظهار کرد: طرح تثبیت ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه آبادان شامل واحد تقطیر ۲۱۰ هزار بشکه ای در روز است که جایگزین واحدهای تقطیر قدیمی می شود.

علمداری با اشاره به ساخت و راه اندازی واحد تقطیر دیگری که در سال ۱۳۸۵ به ظرفیت ۱۵۰ هزار بشکه راه اندازی شد، تصریح کرد: ظرفیت کل پالایش پس از احداث واحد تقطیر جدید۳۶۰ هزار بشکه (۲۱۰+۱۵۰) در روز تثبیت می شود.

مجری طرح توسه و تثبیت پالایشگاه آبادان از تثبیت ظرفیت پالایشی پالایشگاه، توید محصولات براساس استاندارد یورو ۵، کاهش آلاینده های زیست محیطی محصولات با حذف گوگرد مطابق با استاندارد یورو، سودآور کردن پالایشگاه با تبدیل نفت کوره به نفتگاز و بنزین با استفاده از تکنولوژی هیدروکراکر و کاهش تولید نفت کوره به عنوان اهداف اجرای این طرح در پالایشگاه آبادان نام برد.

علمداری با اشاره به ساخت بزرگترین واحد هیدروکراکر داخل کشور برای تبدیل مازوت به محصولات با ارزش همچون بنزین، گازوئیل و گاز مایع، از سرویس خارج کردن واحدهای قدیمی و جایگزینی با واحدهایی با فن آوری روز به عنوان برخی از ویژگیهای اجرای این طرح خواند و افزود: ایجاد اشتغال برای حدود چهار تا هشت هزار نفر در روز در اوج کارهای اجرایی در سایت ( به صورت مستقیم) توسط پیمانکار اجرایی، ایجاد اشتغال چند برابری نیروی کار غیر مستقیم در زمان کارهای اجرایی در سایت توسط پیمانکاران و بکارگیری حداکثری از صنایع استان خوزستان از دیگر ویژگیهای طرح توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان به شمار می رود.

وی در خصوص وضعیت فعلی طرح اظهار کرد: انجام مطالعات طراحی بنیادی (سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸) توسط شرکت دانمارکی TOPSOE از جمله (licensors) ناموران به همراه سه شرکت صاحب دانش فنی ایتالیا thchnimont فرانسه و axens ایران در odcc چین و sei با کنسرسیومی متشکل از شرکتهای epc در فروردین ماه سال ۱۳۸۹ با تامین مالی قرارداد (فاینانس) از خط اعتباری ایران-چین انجام شد.

علمداری تصریح کرد: تامین مالی قرارداد از خط اعتباری ایران- چین به صورت ۸۵ درصد سهم فاینانسور epc و سهم ۱۵درصدی کارفرمای ایرانی (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) صورت گرفت.

مجری طرح توسه و تثبیت پالایشگاه آبادان گفت: همچنین مهندسی تفضیلی طرح در قالب قرارداد شروع زود هنگام مهندسی و پیشرفت مهندسی طرح به مقدار ۱۵ درصد انجام شد.

به گفته علمداری در طرح توسعه و تثبیت پالایشگاه آبادان (فاز دو)، ۱۴واحد فرآیندی جدید به واحدهای موجود در این پالایشگاه افزوده می شود.