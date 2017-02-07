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۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

تیلرسون وعده حمایت از ژاپن در جزایر مورد مناقشه با چین را داد

رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با فومیو کیشیدا همتای ژاپنی خود وعده حمایت آمریکا از توکیو در جزایر مورد مناقشه با چین را داد.

کد مطلب 3900251

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