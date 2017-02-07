https://mehrnews.com/xH9rY ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵ کد مطلب 3900251 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۱۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵ تیلرسون وعده حمایت از ژاپن در جزایر مورد مناقشه با چین را داد رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با فومیو کیشیدا همتای ژاپنی خود وعده حمایت آمریکا از توکیو در جزایر مورد مناقشه با چین را داد. کد مطلب 3900251 کپی شد مطالب مرتبط دلیل عدم حضور «رکس تیلرسون» در نشست وزرای خارجه ناتو تیلرسون قصد کنارهگیری از سمت خود را ندارد برچسبها ژاپن فومیو کیشیدا رکس تیلرسون
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