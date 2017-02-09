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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۸

ملکی در گفتگو با مهر:

آتش سوزی انبار کیف در کمترین زمان ممکن مهار شد

آتش سوزی انبار کیف در کمترین زمان ممکن مهار شد

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با تایید خبر آتش سوزی در محدوده خیابان منوچهری افزود: حادثه تلفات جانی نداشت.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حریق گفت: آتش سوزی ظهر امروز به سامانه ۱۲۵ اعلام شد و بلافاصله ماموران دو ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کامل به محل حادثه واقع در یکی از فرعی های کم عرض در خیابان منوچهری اعزام شدند. با حضور نجات گران آتش نشانی در محل حادثه مشخص شد آتش سوزی در زیرزمین یک مغازه که محل دپوی کفش و کیف و همچنین لوازم ساخت کفش و کیف بود، رخ داده است و زیر زمین به مساحت ۵۰ متر را در بر گرفته است.

آتش نشانان بلافاصله اقدام به مهار شعله های آتش کرده و متوجه شدند در زمان وقوع آتش سوزی هیچ فردی در داخل انبار نبود.

ملکی گفت: علت دود سفید رنگی که در آسمان مشاهده می شد این بود که چرم و پلاستیک مشتعل شده بود.

وی افزود: خوشبختانه آتش سوزی در کمترین زمان ممکن مهار شد و آتش نشانان بعد از ایمن سازی محل حادثه و تخلیه دود به عملیات خود پایان دادند.

کد مطلب 3902286

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