ناصر حسینی مهر درباره روند تمرین های نمایش «بوف کور» که قرار است از فروردین ماه سال ۹۶ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به صحنه رود به خبرنگار مهر گفت: ما از مهرماه تمرین نمایش «بوف کور» را شروع کردیم و با گروه بازیگری ۱۲ نفره، ۵ ماه است که تمرکزمان را به طور کامل روی این اثر گذاشته ایم. از ابتدای بهمن ماه نیز تمرین نمایش «بوف کور» را ۷ روز در هفته و روزی ۷ ساعت انجام می دهیم.

وی ادامه داد: قصد تک تک اعضای گروه این است که اجرای مطلوبی از «بوف کور» با تمام زوایای آن داشته باشیم.

این مدرس، کارگردان، بازیگر و پژوهشگر تئاتر تأکید کرد: نگاه ما به «بوف کور»، یک نگاه مطلق و یا عام نیست بلکه روایت اعضای گروه از این اثر است که البته کار آسانی نیست. ما همچنان در حال کنکاش از دل متن پیچیده و هزارلایه «بوف کور» هستیم.

حسینی مهر اظهار کرد: یکی از ویژگی های تمرین و تولید نمایش «بوف کور» این است که ما هیچ عوامل صحنه ای نداریم و همه بازیگران گروه که به همراه خودم ۱۳ نفر می شویم، تمامی کارهای مورد نیاز تولید این نمایش اعم از ساخت دکور، تهیه لباس، طراحی پوستر، بروشور و تهیه آکس سوآر را انجام می دهیم و هیچ تهیه کننده ای نداریم. البته کار سختی است ولی به اصل و اصالت تئاتر نزدیک می شویم. این کاری است که هنرمندان و گروه های مترقی جهان نظیر کانتور، باربا و منوشکین انجام داده و می دهند.

وی افزود: دلپذیر است که تمام وسایل و کارهای صحنه را خود گروه انجام می دهند. حتی برای گریم هم قصدم بر این است که خود بازیگران گریم شان را انجام دهند. در تولید نمایش «بوف کور» یک نفر تصمیم گیرنده نیست.

این کارگردان با سابقه تئاتر یادآور شد: شاید خیلی دیر و در آخرین تجربه کارگردانی ام به این نتیجه رسیدم که به این شکل تمرین و تولید یک تئاتر را داشته باشیم. حالا طی ۵ تا ۶ ماه تمام اعضای گروه با هم به مانند یک سفر تجربیات مان را به اشتراک می گذاریم و ماحصل این تجربیات را به مخاطب ارائه می دهیم.

حسینی درباره نحوه ساخت یا انتخاب موسیقی نمایش «بوف کور» نیز بیان کرد: آهنگسازی برای «بوف کور» سخت است به همین منظور ما لحظات مورد نظر را پیدا می کنیم و بر مبنای آن لحظات به دنبال موسیقی آرشیوی می گردیم تا موسیقی مناسب هر لحظه را پیدا کنیم.

کارگردان نمایش های «هملت ماشین» و «مائوزر» در پایان تأکید کرد: زبان اجرای ما در بازی، کلام و موسیقی زبانی امروزین است؛ زبانی که برای یک اروپایی و همچنین ساکنان نقاط مختلف ایران از هر قومی، قابل درک است.