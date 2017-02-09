طرح اصلاح باغات زیتون در کشور عملیاتی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طهماسبی روز پنجشبه در سفر به منطقه طارم برای افتتاح چند طرح کشاورزی به خبرنگاران گفت: برای توسعه باغات زیتون برنامه هایی پیش بینی و عملیاتی شده است.

وی افزود: در حال حاضر محصول زیتون از منطقه طارم به چندین استان کشور رفته و توسعه یافته و در برخی مناطق به دلیل سرعت اجرای طرح شاهد اقدامات قابل توجهی هستیم و در برخی مناطق هم به دلیل سرمای ناگهانی و تغییر اقلیم دچار مشکل شده ایم.

طهماسبی تصریح کرد: منطقه طارم در قزوین برای کشت این محصول بسیار مستعد است و زادگاه و خیزشگاه زیتون محسوب می شود که عملیات اصلاحی، تغییر نوع کشت از محلی به متراکم در آن اجرا شده است.

معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: به دلیل ارتباطی که با شورای بین المللی زیتون و ایستگاهای تحقیقاتی داریم ارقام جدید هم وارد می شود که این کار به کیفی سازی کمک کرده است.

طهماسبی گفت: برای افزایش کیفیت روغن زیتون این ارقام بسیار مهم است و کشاورزان هم از آن استقبال می کنند.

وی درخصوص اصلاح نوع کشت زیتون هم اظهارداشت:به دلیل محدودیت منابع اعتباری دولت دیگر مانند گذشته اعتبارات بسادگی برای این بخش داده نمی شود و کمی در تنگنا هستیم.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بیان کرد: طرح اصلاح و نوسازی باغات زیتون در قالب کمک های فنی و اعتباری با عاملیت یک بانک انجام می شود و متقاضی زیادی هم دارد.

طهماسبی در مورد رهاشدن زمینهای کشاورزی غیر کشت شده گفت: اگر زمینهایی که برای توسعه کشت زیتون واگذار شده مدتی رها شود و طبق تعهد و قرارداد تعیین شده به زیر کشت نرود توسط منابع طبیعی بازگردانده شده و دراختیار دولت قرار می گیرد.

در حال حاضر در استان قزوین بیش از ۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت زیتون رفته که ۶ هزار هکتار آن بارور و مابقی در مرحله نهال هستند.

همچنین میانگین عملکرد زیتون در هکتار بیش از ۳ تن است که باید اقدامات جدی در زمینه افزایش عملکرد این محصول صورت گیرد.

جوان‌سازی باغات، توسعه باغات با استفاده از ارقام مقاوم و مرغوب و برگزاری کلاس‌های آموزشی از جمله اقدامات موثر در کنترل آفات زیتون بوده که در استان قزوین انجام شده است.

استان قزوین در تولید زیتون رتبه دوم کشوری را دارد.