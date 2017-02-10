دوداورکردستانی درمسابقات بین المللی بدمینتون جام فجرقضاوت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بدمینتون کشور دو داور کردستانی جهت قضاوت به رقابت های بدمینتون بین المللی جام فجر در تهران فراخوانده است.

مسابقه های بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر از روز پنج شنبه ۲۱ بهمن ماه با حضور کشور های خارجی در بخش پسران و دختران آغاز شد.

بر اساس این گزارش، فدراسیون بدمینتون به منظور استفاده از داوران ملی سطح کشور، زاهد محمدی از سنندج و آکو قیصری از شهرستان سقز دو داور رشته بدمینتون کردستانی را جهت امر داوری به این رقابت ها دعوت کرد.

زاهد محمدی و آکو قیصری دارای درجه ملی داوری رشته بدمینتون در کشور می باشند و تاکنون میادین مختلف رقابت های بین المللی و کشوری به قضاوت و داوری پرداخته اند.

بیست و ششمین دوره مسابقه های بین المللی بدمینتون دهه مبارک فجر از ۲۱ تا ۲۴ بهمن ماه و با شرکت ۱۷ تیم خارجی به همراه ملی پوشان بدمینتون کشورمان و با جوایز ۲۰ هزار دلاری در تهران برگزار می شود.

گفتنی است، مهران شهبازی بدمینتون باز عنوان دار دیواندره ای نیز در قالب تیم ملی کشور مان در این رقابت ها حضور دارد و به مصاف حریفان می رود.