تهدیدهای دشمنان نتیجه ای جز راسخ تر شدن عزم ملت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی نماینده مجلس نهم، در حاشیه مراسم راهپمیایی ۲۲ بهمن در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور مردم در این راهپیمایی اظهار داشت: مردم همیشه شگفتی می‌آفرینند و حضور گسترده امروز آنها نیز شگفتی برتر از شگفتی‌های گذشته بوده است.

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مردم با حضورشان پاسخ رئیس جمهور سبک‌سر آمریکا را دادند، تصریح کرد: مردم با حضور خود در این راهپیمایی به رئیس جمهور آمریکا گفتند که با بیاناتی که قبل از انتخابات معطوف به فروپاشی آمریکا داشت، امروز نیز در جایگاه رئیس جمهوری آمریکا این فروپاشی را تسریع می‌کنند.

زاکانی با توصیه به ترامپ گفت: آقای ترامپ بهتر است به خودش برسد و اظهارنظری درباره مردم ایران نکند.

نماینده سابق مجلس با اشاره به حضور پرشور مردم، افزود: حضور مردم همه را شگفت زده کرده و این شگفت زدگی بیش از آنکه دل دوست داران انقلاب را شاد کند به لطف الهی، مشت محکمی بر دهان یاوه گویان است.

وی با اشاره به سیاست های رییس جمهور جدید آمریکا در قبال ایران، گفت : امثال ترامپ رییس جمهور سبک سر آمریکا باید بدانند با تهدید و ارعاب کاری پیش نمی بزند.

نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود : ۳۸سال است که حضور پرشور مردم موجب سرشکستگی آمریکا شده است.

زاکانی تصریح کرد : تهدیدهای دشمنان انقلاب هیج نتیجه ای به جز راسخ تر شدن عزم ملت ندارد و آنها را مدافع نظام و انقلاب می کند.