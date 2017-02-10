جنبش عدم تعهد در برابر اقدامات یکجانبه آمریکا از ایران حمایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، جنبش عدم تعهد با اعلام همبستگی با ایران، اقدامات یکجانبه امریکا علیه نهادها و شهروندان ایرانی را محکوم کرد.



دفتر هماهنگ کننده جنبش عدم تعهد در نیویورک امروز با صدور بیانیه ای حمایت و همبستگی خود با جمهوری اسلامی ایران را در قبال اقدامات تحمیلی و یکجانبه امریکا بویژه وضع تحریم های اخیر علیه چندین نهاد و شهروندان کشورمان اعلام کرد.

در بیانیه رئیس دفتر این جنبش آمده است:

۱. جنبش عدم تعهد در راستای موضع اصولی خود مبنی بر محکومیت هرگونه اعلام و یا وضع اقدامات تحمیلی یکجانبه علیه کشورهای عضو جنبش که بر خلاف منشور ملل متحد و حقوق بین الملل صورت می گیرد، تصمیم اتخاذ شده از سوی دولت ایالات متحده در روز سوم فوریه (۱۵ بهمن ماه) در تحریم نمودن نهادها و اتباع جمهوری اسلامی ایران را مردود می داند.

۲. جنبش عدم تعهد ضمن محکومیت اقدام اخیر امریکا، حمایت قاطع خود از حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در راستای مصوبات اجلاس باندونگ اعلام می دارد. در این ارتباط دفتر هماهنگی جنبش بر لزوم احترام به حقوق بین الملل بویژه اصول و اهداف مصرحه در منشور ملل متحد و اعلامیه اصول حقوق بین الملل راجع به روابط و همکاری دوستانه بین کشورها بر اساس منشور تاکید می کند.

۳. جنبش عدم تعهد با اعلام حمایت و همبستگی با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران در مردود دانستن این تحریم ها و در راستای مواضع اصولی خود از دولت ایالات متحده امریکا می خواهد از این چنین اقدامات تحمیلی که بر خلاف حقوق بین الملل بوده، دست کشیده و تحریم هایی را که برخلاف منشور ملل متحد و رویه ها و اصول حاکم بر روابط میان کشورها است و همچنین در تضاد آشکار با دیالوگ و فهم سیاسی میان ملتها است، لغو کند.

۴. جنبش عدم تعهد به پایبندی جمهوری اسلامی ایران به اجرای کامل برجام، که به تایید قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت رسیده است، اذعان کرده و در این رابطه از کلیه کشورها درخواست می کند که از اجرای برجام حمایت نموده و از انجام اقداماتی که اجرای تعهدات پذیرفته شده تحت برجام را تضعیف کند، خودداری کنند.