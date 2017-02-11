واشنگتن و لندن برای حفظ آبروی ترامپ چاره اندیشی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، دولت های واشنگتن و لندن ظاهرا برای گریز از سخنرانی «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری گزافه گوی آمریکا در پارلمان انگلستان که این روزها جنجال رسانه ای زیادی ایجاد کرده است؛ راه حلی پیدا کرده اند.

گفتنی است که «جان برکو» رئیس مجلس عوام انگلیس دوشنبه هفته گذشته مخالفت خود را با سخنرانی ترامپ در پارلمان این کشور اعلام کرد و گفت: دعوت از وی حقّ مسلمی برای حضور در پارلمان نیست؛ بلکه افتخاری کسب شده به شمار می آید.

حالا، آنگونه که گاردین می گوید، برای آنکه مسئله مخالفت با سفر ترامپ به انگلستان و سخنرانی وی در پارلمان، بیش از این دردسر ساز نشود؛ قرار شده که رئیس جمهوری تازه کار آمریکا سفر خود را به زمانی موکول کند که پارلمان این کشور، نشستی برگزار نمی کند.

گفتنی است که مطابق با عرف، رهبران خارجی معمولا در مجالس اعیان و عوام بریتانیا، به ایراد سخنرانی می پردازند. اما از آنجا که دعوت «ترزا می» نخست وزیر انگلیس از ترامپ با مخالفت شدید مردم این کشور مواجه شده است و با توجه به موضع گیری برکو، برنامه سفر ترامپ چندان مشخص نیست.

احتمالا این سفر در پایان آگوست یا اوایل سپتامبر سال میلادی جاری (۲۰۱۷)، و در فاصله روزهای پنجشنبه تا یکشنبه انجام می شود.

تا کنون ۱.۸۶ میلیون نفر از مردم انگلیس با امضای طوماری، ممانعت از ورود ترامپ به خاک کشورشان را خواستار شده اند حال آنکه به نقل از روزنامه «دیلی میل»، ترامپ ضمن اذعان به عدم تمایل برای سخنرانی در پارلمان انگلستان از قصد خود برای تحقق سفر در زمان مقرر خبر داده است.