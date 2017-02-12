به گزارش خبرگزاری مهر، هیاتی سوری متشکل از عبدالمنعم الاحمد و غسان حورانیه از فیلمنامه نویس و نویسندگان سوریه، علی علی فعال رسانه ای، عوض القدرو کارگردان سینما و مشاور وزیر فرهنگ سوریه، محمد الخضور رئیس اتحادیه جهانگردی، محمد ماهر موقع، محمد طارق دعبول و شجاده ابوحامد از نمایندگان مجلس سوریه، جورج الریس معاون رئیس دانشگاه، فواز قنوع، ثائر القش، جورج شمعون و عبدالمعین عمیش از جامعه پزشکان سوریه، عمار الترکاوی استاد دانشگاه و معاون دانشکده حقوق، نورس احمد معاون دانشکده ادبیات، عبدالاله العبدو مسئول روابط بین الملل دانشگاه حمص، سهیل الشیخ استاد دانشگاه حلب، عبدالقادر هباش دبیر شورای دانشگاه، ایهم درویش استاد دانشگاه، مروان عیسی استاد دانشگاه، کنج خیو عضو شورای استانی، موید السکر و محمود محمود مهندس کشاورزی، سعد انطی فعال اجتماعی، دکتر محمدرضا حاجیان مسئول هیات سوری ضمن بازدید از بخش‌‎های مختلف حوزه هنری انقلاب اسلامی در نشستی مشترک با محمد حمزه زاده قائم مقام رئیس و معاون سینمایی حوزه هنری دیدار کردند.

محمد حمزه زاده در جمع مهمانان سوری عنوان کرد: مجموعه ای که در آن حاضر هستید مجموعه ای است که عمرش به اندازه عمر انقلاب اسلامی است. اگر یکی از نهادهای انقلابی را سپاه پاسداران بدانیم حوزه هنری انقلاب اسلامی حتی، پیش از آن تاسیس شده و علتش این بود که رهبری انقلاب، مدیران و مسئولان نظام اعتقاد داشتند که اولین دفاعی که در کشور باید اتفاق بیفتد دفاع فرهنگی و هنری است.

وی ادامه داد: در حوزه هنری ۲ شهید تقدیم دفاع و مقاومت سوریه کردیم که از فیلمسازان و مستندسازان بودند.

قائم مقام رئیس و معاون سینمایی حوزه هنری با بیان اینکه ما در منطقه ای قرار داریم که مرکز تمدن جهان است، اضافه کرد: اساسا، وقتی از فرهنگ حرف می زنیم یعنی داریم از تاریخ حرف می زنیم. زیستگاه فرهنگ تاریخ است. ادبیات و هنر هم در جایی متولد می شود، رشد و زندگی می کند که تاریخ داشته باشد. مقایسه کنید ادبیات کشورهایی که تاریخ دارند را با کشور آمریکا.

حمزه زاده با بیان اینکه دنیا متاسفانه درگیر رادیکالیسم و تندرویی است، یادآور شد: ریشه تندروی‌ها در بی ایمانی و بی عدالتی است. بی عدالتی محصول حکومت های سلطه است و ما اعتقاد داریم این تندروی ها بزودی دامن نظام سلطه را خواهد گرفت کما اینکه گرفته است.

وی ادامه داد: ولی هنر از جایی شروع می شود که تندروی‌ها تمام می‌شود. معتقدم بعد از نابودی تروریسم و تندروی ها کار هنرمندان جدی تر آغاز می شود. ممکن است استکبار و نظام سلطه از موشک های ما بترسند. موشک‌های ما همین که تا رژیم اشعالگر قدس می رسد کافی است؛ اصل موشک‌های دوربرد ما در آثاری است که هنرمندان و سینماگران ما می سازند.

به گفته وی، حوزه هنری یکی از مراکز مهم موشک سازی هنری انقلاب اسلامی است که نه فقط تا دورترین نقاط که حتی تا اعماق و اعصار را هم شامل می شود.

عوض القدرو کارگردان سینما و مشاور وزیر فرهنگ سوریه در این جلسه ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: تاریخ کشور سوریه مانند ایران مال چند سال و چند دهه پیش نیست بلکه تاریخی غنی و قدیمی است که دوره های مختلف را به خود دیده است. تاریخی است که همه اقوام و ادیان در آن جمع هستند. تاریخ سوریه مهد ادبیات و گهواره زندگی و فرهنگ جمعی بود و ما فرهنگ و تمدن به اروپاییان داده ایم و از آن‌ها چیزی نگرفته ایم.

وی ادامه داد: همه این موارد در یک جمله مرحوم حافظ اسد خلاصه می شود: فرهنگ اولین و بالاترین نیاز بشریت است.

القدرو با بیان اینکه فرهنگ جدید سوریه در نظام جدید و از سال ۱۹۷۰ شروع شده یادآور شد: پیش از این سوریه سینمای جدی نداشت. سینما، مربوط به بخش خصوصی بود و مسیر خاص و هدفمندی نداشت. اگرچه در سال ۱۹۶۳ شورایی فرهنگی ایجاد شد برای شکل دهی به حرکت سینما با هدف شناخت و شناسایی فرهنگ سوریه.

مشاور وزیر فرهنگ سوریه اظهار کرد: برای معرفی مقاومت فلسطین اولین اقدامات و تلاش ها در سینمای سوریه بوجود آمد و این سینمای سوریه بود که مسئولیت انعکاس مظلومیت و مقاومت ملت مظلوم فلسطین را بر عهده گرفت.

وی ادامه داد: وقتی جنگ بین ما و اسرائیل در گرفت سینمای مقاومت سوریه جدی تر وارد عرصه شد و مسیرش را تغییر داد و تبدیل شد به یک جریان فرهنگی با محوریت مقاومت و مقابله با رژیم صهیونیستی.

عوض القدرو با اشاره به رشد سینمای مقاومت و محدودسازی پیام آن از سوی برخی قدرت ها و کشورها عنوان کرد: با شروع جنگ های داخلی و آشوب تروریست ها این سینما و سینماگران به انعکاس آن پرداختند و در بسیاری از مناطق از جمله در داریا، حمص، حلب و شهرها و مناطقی که گرفتار هجمه دشمنان شدند فیلمسازان هم حضور پیدا کردند. در منطقه داریا، صحنه یکی از فیلم های در دست ساخت در فاصله دویست متر با محل استقرار دشمن بود و یکی از عوامل فیلم برای تنظیم چراغ از همان ارتفاع هدف تک تیراندازهای دشمن قرار می گیرد و شهید می شود.

وی تصریح کرد: ما در متن این مشکلات فیلم‌هایمان را ساخته ایم و می سازیم تا مقاومت ملت سوریه و زندگی مردم را روایت کنیم. تلاش خواهیم کرد در سینمای سوریه پیام مقاومت مردم را به دیگر ملت ها منتقل کنیم. سینمای سوریه سینمای مقاومت است.

همچنین، در این جلسه محمد ماهر موقع از نمایندگان مجلس سوریه هم طی سخنانی گفت: در جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شرکت کردم. با این شکوه و استقبال بالای مردم یقین دارم که پیروزی انقلاب اسلامی محصول قدرت نظامی نبوده بلکه برآمده از قدرت ایمان و باور ملت ایران بوده است.

وی ادامه داد: ما هیچگاه همدلی و همراهی ملت ایران را در نبرد با داعش و دشمنان سوریه فراموش نمی کنیم. در این جشن پیروزی شرکت کردیم تا قدردان حمایت شما و پاسدار حرمت خون شهدای شما باشیم.

به گفته وی انقلاب اسلامی ایران دیگر فقط متعلق به ایران نیست بلکه متعلق به بشریت است. متعلق به همه کسانی است که در مقابل استکبار و صهیونیسم ایستاده اند. پس این انقلاب هیچوقت از حرکت نمی‌ایستد. این انقلاب برای انسانیت و آزادی بوده و با قدرت ادامه پیدا می کند.

در این نشست سیدصادق رضایی مدیرکل حوزه هنری کودک و نوجوان استان تهران هم با اشاره به اهمیت نشر و ترویج فرهنگ مقاومت در میان کودکان و نوجوانان تاکید کرد: نیاز است از طریق ادبیات و هنر روح مقاومت و ایستادگی مردم سوریه به تصویر کشیده شود، زندگی روزانه ملت سوریه در چالش ها، سختی ها و مشکلات در قالب های هنری تدوین شود و روزنوشت دفاع مقدس ملت سوریه برای نسل های جوان و نوجوان تدوین گردد.

در نشست جواد سمنانی، عبدالحمید قره داغی، هادی مولوی دوست، محمدرضا شفاه و یزدان عشیری از مدیران حوزه هنری حضور داشتند.