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۲۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۱

سفر همزمان دو وزیر؛

وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر علوم به هرمزگان سفر کردند

وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر علوم به هرمزگان سفر کردند

بندرعباس - وزیر اقتصاد و دارایی و وزیر علوم همزمان جهت افتتاح پروژه های عمرانی و جلسات مختلف کاری با سرمایه گذاران بخش خصوصی وارد استان هرمزگان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی شب گذشته وارد استان هرمزگان شد و صبح سه شنبه در نشستی با مدیران اقتصادی استان شرکت کرد. که شامگاه دوشنبه وارد استان هرمزگان از طریق فرودگاه بندرعباس شد، صبح امروز نشست‌های متعددی در بندرعباس دارد.

وزیر اقتصاد همچنین در ادامه این سفر نشستی با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی جهت بررسی چالش‌های موجود برگزار خواهد کرد.

علی طیب نیا از ستاد اموال تملیکی بازدید خواهد کرد و با حضور در گمرک شهید رجایی از آخرین وضعیت پنجره تجارت فرامرزی مطلع خواهد شد.

نشست شورای اداری استان هرمزگان با حضور وزیر اقتصاد و دارایی برگزار می شود.

فرهادی وزیر علوم نیز هم جهت بهره‌برداری از شناور تحقیقاتی در مجتمع کشتی سازی شهید درویشی به بندرعباس سفر کرده است. وی همچنین با حضور در دانشگاه هرمزگان مرکز آپا را افتتاح می کند.

کد مطلب 3906802

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