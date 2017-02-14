پرسپولیس بعد از گل اول بازی را تمام شده دانست

محسن خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شکست سرخپوشان در دربی ۸۴ و دلایل آن گفت: پرسپولیس این مسابقه را خوب و غیر قابل انتظار آغاز کرد. در همان دقایق ابتدای این تیم موفق به به ثمر رساندن گل اول شد. پس از این گل بازیکنان پرسپولیس بازی را تمام شده خواندند و فکر کردند که تا پایان بازی چند گل دیگر خواهند زد همین موضوع باعث شد تا از میزان پرس بازیکنان کم شود و استقلال به بازی برگردد.

وی افزود: پرسپولیس بعد از گل اول مانند قبل خوب در پرس بازیکنان حریف ظاهر نمی‌شد همچنین از یکی دو موقعیتی که پس از گل اول به دست آورد نتوانست استفاده لازم را بکند و در نهایت هم تیمی که گل نزند گل می‌خورد البته جابجایی چند بازیکن در خطوط مختلف هم در رقم خوردن این نتیجه بی دلیل نبود.

پیشکسوت باشگاه پرسپولیس در رابطه با دیدار آتی سرخپوشان برابر سپاهان تصریح کرد: پرسپولیس هنوز تیم صدرنشین است و امید به قهرمانی هنوز در این تیم خیلی زیاد است. این تیم می‌تواند در بازی های آینده خود موفق عمل کند و تا قهرمانی پیش برود.

خلیلی در رابطه با شرایط نفت و پیروزی این تیم در دیدار برابر پیکان نیز گفت: در نیم فصل دوم متاسفانه با بد شانسی مواجه شدیم اما در بازی برابر پیکان توانستیم از موقعیت هایمان استفاده کنیم و این بازی را با پیروزی پشت سر بگذاریم. امتیازات کامل این مسابقه برای ما بسیار حساس بود و توانست دوباره امید های مارا برای کسب سهمیه آسیایی در لیگ زنده کند.

وی در پایان در خصوص دیدار نفت برابر ماشین سازی نیز تصریح کرد: در نیم فصل دوم انگیزه تیم ها نسبت به نیم فصل اول دو برابر می‌شود و امتیاز گیری از تیم ها سخت است. ما بازی سختی را پیش رو داریم اما شرایط خوبی داریم و در این بازی نیز برای پیروزی به میدان خواهیم رفت.