به گزارش خبرنگار مهر، جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی که به بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اختصاص داشت علاوه بر جنبه‌های رسمی و قانونگذاری، با حاشیه‌های جالبی نیز همراه بود.

هنگام بررسی ماده ۱۴۱ لایحه که وظیفه تدوین سند ملی روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌المللی را از دوش دولت برداشته است، حسن نوروزی نماینده رباط کریم در مخالفت با این ماده، صحبت کرد.

وی با اشاره به آسیب‌های حذف این وظیفه گفت: در صورتی که این سند تهیه نشود، بسیاری از وظایف رایزنان فرهنگی مبهم می‌شود و انجام نخواهد شد.

نوروزی سپس گریزی هم به دوران وزارت رئیس مجلس در وزارت ارشاد زد و گفت: زمانی که آقای لاریجانی وزیر ارشاد بود، من قرار بود رایزن فرهنگی ایران در فیلیپین شوم که نشد، ولی فردی که به جای من اعزام شد، بعدها در آنجا موزائیک فروشی راه انداخت!

این گلایه دیرینه این نماینده مجلس، باعث خنده چند نماینده دیگر و بلند شدن صدای آنها در صحن شد.

در ادامه هنگامی که سیدمحمدجواد ابطحی نماینده خمینی شهر قصد مخالفت با یک ماده از لایحه را داشت، در ابتدای صحبت خود گریزی به حواشی اخیر امضای موافقت‌نامه‌های همکاری میان ایران و سوئد در منزل سفیر سوئد در تهران و حضور دو تن از وزرای دولت زد و اظهار داشت: چرا مجلس در مقابل این قضیه ساکت است و موضع نمی‌گیرد؟ اگر این قراردادها بین بخش خصوصی امضا شده چرا دو تن از وزاری دولت در این جمع حضور داشتند؟

این تذکر ابطحی باعث داد و فریادهای همیشگی مصطفی کواکبیان نماینده اصلاح طلب حامی دولت شد.

هنگامی که کواکبیان می‌خواست تذکر دهد، فریاد می زد که بلندگویش روشن نمی‌شود، اما دقایقی بعد مشخص شد که جابجا نشسته و صندلی کناری مربوط به وی است. این اتفاق باعث خنده نمایندگان شد و لاریجانی هم با خنده خطاب به وی گفت: دستگاه شما خراب است، این دیگر تقصیر ما نیست. حتی میکروفن هم به شما حساس شده است.

در این حالت، کواکبیان چند بار بین دو صندلی جابجا شد تا بالاخره بلندگویش روشن شد.

وی ضمن لاطائلات خواندن صحبت‌های ابطحی، اظهارات وی را رد کرد و گفت: اصل قراردادهای همکاری بین ایران و سوئد در حضور رئیس جمهور امضاء شده است و این حرف‌ها هم که نقل می‌شود، مربوط به روزنامه‌های هتاک است.

دقایقی بعد ابطحی هم به دلیل اظهارات کواکبیان و به استناد ماده ۷۹ آیین نامه داخلی مجلس خواستار دریافت وقت برای ارائه تذکر شد.

وی خطاب به رئیس مجلس گفت: آیا من لاطائلات گفتم؟ چرا شما موضع نگرفتید و به توهین ایشان جواب ندادید؟ لاریجانی هم با خنده گفت: صدای آقای کواکبیان اینقدر بلند بود که من بیشتر از ۲ درصد آن را نمی شنیدم.

کواکبیان هم باز از جا بلند شد و شروع به داد و فریاد کرد تا تذکر دهد، اما این بار رئیس مجلس جلوی وی ایستاد و یادآور شد که ابطحی به کواکبیان پاسخ داده است و دیگر نباید این بحث را کش داد.