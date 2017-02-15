رژیم غذایی مدیترانه ای و روغن زیتون تقویت کننده سلامت قلب

به گزارش خبرنگار مهر، این مطالعه شامل ۲۹۶ فرد اسپانیایی با میانگین سنی ۶۶ سال بود که در معرض ریسک بالای بیماری قلبی قرار داشتند. آنها به طور تصادفی به یکی از سه گروه رژیم غذایی اختصاص داده شدند.

این رژیم های غذایی عبارتند از: رژیم غذایی مدیترانه ای سنتی غنی از روغن زیتون تصفیه نشده (در حدود ۴ قاشق چایخوری) در روز؛ رژیم غذایی مدیترانه ای سنتی مملو از مغزیجات آجیلی بیشتر (در حدود یک مشت) در روز؛ یا رژیم غذایی سالم کنترل با کاهش میزان گوشت قرمز، غذاهای فرآوری شده، محصولات لبنی پرچرب و شیرینی جات.

هر دو رژیم غذایی مدیترانه ای بر مصرف میوه، سبزیجات، غلات کامل و حبوباتی نظیر لوبیا، نخود و عدس تاکید داشتند. آنها همچنین شامل مقادیر متوسط ماهی و گوشت ماکیان هم بودند.

تحقیق نشان داد رژیم غذایی کنترل فقط موجب کاهش میزان کلسترول بد LDL و کلسترول کل شد. هیچ یک از رژیم های غذایی موجب افزایش قابل توجه کلسترول خوب HDL نشدند. اما رژیم های غذایی مدیترانه ای موجب بهبود عملکرد HDL شدند و بهبود عملکرد این کلسترول خوب در شرکت کنندگان مصرف کننده مقادیر بیشتر روغن زیتون تصفیه نشده به مراتب بیشتر بود.

همچنین محققان اسپانیایی از این یافته متعجب شدند که رژیم غذایی کنترل دارای تاثیر منفی بر ویژگی های ضدالتهابی HDL که با بیماری قلبی-عروقی مرتبط است، بود.

طبق یافته های این تحقیق، پیروی از رژیم غذایی مدیترانه ای سرشار از روغن زیتون تصفیه نشده می تواند از سلامت قلب و عروق حفاظت کند.