جایزه «قلب تهران» داوران کارتون خود را شناخت

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این اعلام شده بود اسماعیل عباسی، ابراهیم صافی و بابک برزویه اعضای هیات انتخاب و داوری رشته عکاسی جایزه «قلب تهران» را انجام می دهند.

نخستین جایزه هنری قلب تهران در رشته های عکاسی، آگهی دیواری(پوستر)، تصویرگری و کارتون به مناسبت دویست و سی امین سال پایتختی تهران، ۲۵ فروردین تا هشتم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ در نگارخانه مدرسه دارالفنون برگزار می شود و علاقه مندان و هنرمندان می توانند تا ساعت ۲۴ روز ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۶ در سایت این جایزه ثبت نام و آثار خود را ارسال کنند.

شهرداری منطقه ۱۲ تهران این جایزه را در دو بخش اصلی و ویژه برگزار می کند. بخش اصلی با عنوان قلب تهران و با موضوعات گردشگری، بازار (بافت تاریخی و قطب اقتصادی)، منطقه ۱۲؛ محور ادیان و سنت های آیینی، منطقه ۱۲ در آیینه تاریخ (به تصویر کشیدن وقایع و روایت‌های تاریخی قلب تهران) برگزار می شود. بخش ویژه با عنوان نام آوران قلب تهران است که در این دوره و در واکنش به رویداد و حادثه‌ی تلخ «ساختمان پلاسکو» و ابراز رشادت جمعی از جانفشانان به موضوع «آتش نشانان» اختصاص دارد.

دبیر نخستین جایزه هنری قلب تهران مسعود زنده روح کرمانی است و بهرام کلهرنیا (پوستر)، علی هاشمی شهرکی (تصویرگری)، مسعود شجاعی طباطبایی (کارتون) و محمدمهدی رحیمیان (عکاسی) شورای دبیران این جایزه هستند.