هدف ششمین کنفرانس انتفاضه توجه دادن جهانیان به مسئله فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، کاظم جلالی سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران، آمریکا و رژیم صهیونیستی و دولت های ارتجاعی منطقه را مسبب وضعیت اسفبار منطقه دانست و اظهارداشت: رژیم صهیونیستی و دشمنان جهان اسلام تلاش می کنند با استفاده از جریان رسانه ای، جمهوری اسلامی ایران را که اصلی ترین پرچمدار اسلام ناب محمدی است متهم ردیف اول در حوادث و اتفاقات منطقه معرفی کنند .

وی گفت : اینها با بازتولید نوع جدیدی از جریان تروریسم و کمک های مالی و تسلیحاتی و اطلاعاتی به آنها درصدد دامن زدن به بی ثباتی و بحران های ژئوپلتیک در منطقه هستند .

سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه امروز تهران افزود : اینها طرح موسوم به تهدید آفرینی و شکاف افکنی میان کشورها و ملتهای اسلامی را در دستور کار دارند ، موضوعی که رهبر معظم انقلاب طی سالیان متمادی درباره آن هشدار دادند .

وی از مسئله فلسطین بعنوان یکی از موضوعات وحدت بخش جهان اسلام یاد کرد و گفت : رژیم صهیونیستی در قالب یک پروژه و در ۳ سطح تلاش می کند آرمان فلسطین و قدس را از دستور کار جهان اسلام خارج کند .

جلالی افزود: تزریق این تفکر به کشورهای اسلامی که شما شخصا تهدید می شوید و ابتدا باید خودمان امنیت داشته باشیم تلاش می کنند مسئله ناامنی و اصل حفظ جان را بویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و اینکه امام (ره) پرچم آزادی بیت المقدس را بر دوش مردم قرار داد ، در کشورهای اسلامی برجسته کنند.

سخنگوی ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین گفت: با تنوع یابی تهدیدها علیه کشورهای اسلامی تلاش می کنند با طرح منافع و مصالح ملی کشورها ، موضوع فلسطین قربانی شود، در واقع کشورهای اسلامی در برابر ناامنی ها به امنیت خود بیاندیشند و موضوع فلسطین به فراموشی سپرده شود .

جلالی افزود: بی خاصیت کردن سازمانها و نهادهای اسلامی مثل سازمان کنفرانس اسلامی، امروز به جای اینکه فلسطین موضوع اصلی این سازمان باشد موضوعات منطقه ای اصل است و لذا این سازمان کارکرد اصلی خود را فراموش کرده است .

وی گفت : امروز مردم یمن از زن و مرد و کودک و پیر و جوان کشته می شوند و مهدهای کودک و بیمارستانها و مدارس هدف موشک قرار می گیرد و تخریب می شود ولی می بینیم سازمان کنفرانس اسلامی بجای رسیدگی به موضوع اصلی جهان اسلامی به چه موضوعاتی می پردازد .

سخنگوی ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین اظهار داشت: رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۱۴ تلاش می کند از این فضا استفاده کند ولی می بینیم با پیروزی های جریان مقاومت مثل آزادی لبنان و غزه و جنگ های ۳۳ روزه و ۲۲ روزه و ۵۱ روزه و شلیک موشک برای نخستین بار به نزدیکی اقامتگاه نتانیاهو شرایط تغییر کرد .

جلالی گفت: شاهد هستیم که رژیم صهیونیستی در سرزمینهای اشغالی شدیدترین اقدامات را انجام می دهد، با حفاری در زیر مسجد الاقصی می خواهند نمادهای مسلمانان را از بین ببرند و همه نوع بی حرمتی را علیه نمادها و مناسک مسلمانان روا می دارد .

وی افزود: انها همچنین مانع پخش اذان در مساجد قدس شده اند و حق حیات را نقض می کنند ، با کودک کشی و ایجاد جوخه های ترور علیه جوانان و نسل کشی آشکار و پنهان و نقض حقوق معاش و نقض حقوق اجتماعی از طریق محاصره کامل و دائمی غزه و نیز تخریب منازل فلسطینی ها آنها را از خانه و کاشانه خود کوچ می دهند .

سخنگوی ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه فلسطین تصریح کرد: اخیرا رژیم صهیونیستی برای مشروعیت بخشیدن به شهرک های صهیونیستی قانونی را تصویب کردند که حتی شورای امنیت سازمان ملل آن را محکوم کرد .

جلالی با بیان اینکه رژیم صهیونیستی بیش از ۲۰۰ کلاهک هسته ای در اختیار دارد ادامه داد: رژیم صهیونیستی در سطح بیرونی سرزمینهای اشغالی ، تضعیف درونی جهان اسلام را از طریق رو در رو قراردادن جهان اسلام و نیز تقویت زرادخانه های هسته ای در دیمونا در دستور کار دارد.

وی گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر استکبارستیزی و مقابله با سلطه همچنین مبارزه با رژیم صهیونیستی و حمایت از جنبش های آزادیبخش و نفی سلطه جویی و سلطه پذیری و نیز پیشبرد وحدت اسلامی تاکید شده است .

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: جمهوری اسلامی ایران همه را به وحدت و اتحاد دعوت می کند و مسیری که ما پیش رو داریم این است که قرارداد اسلو در سال ۱۹۹۳ و قراردادهای دیگر نشان داد که حل مسئله فلسطین از طریق سازش ممکن نیست و جریان سازش با از دست دادن عقبه خود محکوم است .

جلالی تاکید کرد: حل مسئله فلسطین و تعیین سرنوشت فلسطینی ها تنها با ادامه مقاومت و یا فرآیندهای دموکراتیک و انتخابات آزاد که مردم این سرزمین بتوانند نظام و قانون اساسی خود را تعیین کنند، ممکن خواهد بود .

وی خاطرنشان کرد: کنفرانس دو روزه فلسطین طی روزهای ۳ و ۴ اسفند با حضور روسا و نواب مجالس کشورهای اسلامی و نیز روسای جریانهای فلسطینی و گروههای مقاومت در تهران برگزار می شود.