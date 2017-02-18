لاریجانی پیروزی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی موفقیت تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را در مسابقات جام جهانی تبریک گفت.متن این پیام به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

کسب مقام قهرمانی تیم ملی کشتی جمهوری اسلامی در رقابت های جام جهانی که با میزبانی شایسته شهرکرمانشاه بدست آمد،موجب خوشحالی و مسرت گردید .

جوانان دلاور کشورمان با اراده ای مصمم و راسخ دراین آوردگاه ورزشی، قدرت خویش را جلوه گر ساختند تا جهان بار دیگر شاهد غیرت این عزیزان سرافراز باشد.

اینجانب ضمن عرض تبریک این افتخار آفرینی به پیشگاه ملت شریف ایران و دلاورمردان قهرمان و اعضای کادر فنی، امیدوارم جوانان کشورمان در تمامی عرصه ها موفق و سربلند باشند.

علی لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی»