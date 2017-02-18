آبگیری ۷۷ سازه آبخیزداری و ۵ سد/ یک هزار مسافر اسکان داده شدند

سید ابوالحسن میرجلیلی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین موج بارندگی های در بهمن ماه از روز گذشته در استان آغاز شده که این بارندگی ها در شهرستان های سرایان، فردوس، طبس، قاین و بیرجند شدت بیشتری داشته است.

وی با بیان اینکه میزان بارندگی ها در قایان، سرایان و فردوس از ۶۰ میلی متر نیز گذشته است، بیان کرد: این حجم بارندگی ها که در طول پنج سال گذشته بی سابقه بوده و سبب روان آب و جاری شدن سیلاب در برخی از مناطق استان شده است.

آبگیری ۲.۵ متری سد نهرین طبس

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه این بارندگی ها سبب شد که سد نهرین طبس تا ۲۰۵ متر آبگیری شود در حالی که ذخیره آن در ابتدای بهمن ماه صفر بوده است، عنوان داشت: همچنین این بارندگی ها سبب آبگیری سد دره بید طبس شده است.

میرجلیلی همچنین به ۶۰ میلی متر بارندگی در شهرستان قاین طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: خوشبختانه با هدایتی که انجام شد این آب به سمت سد فرخی قاین در حال حرکت بوده که کشاورزان و روستاییان شهرستان در آینده بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنین از آبگیری ۷۷ سازه آبی آبخیزداری و منابع طبیعی به دنبال بارندگی های اخیر استان خبر داد و افزود: همچنین در حال حاضر پنج سد تغذیه آب منطقه ای نیز آبگیری شده که بیشتر این بارندگی ها نیز در سدها و دشت های استان مهار شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی اضافه کرد: در کنار این نعمات بارندگی ها سبب آبگرفتگی جزئی چند خانه مسکونی شد که به سرعت توسط نیروهای امدادی مشکل برطرف شده است.

میرجلیلی بیان داشت: همچنین بر اثر این بارندگی ها برخی از راه های مواصلاتی استان برای چند ساعت مسدود شده بود که با تلاش راهداران محورهای اصلی در حال حاضر بازگشایی شده اند.

اسکان یک هزار مسافر در راه مانده

وی به اسکان یک هزار مسافر در راه مانده طی این مدت اشاره کرد و گفت: این مسافران در محورهای دیهوک-فردوس، دیهوک-راور و دیهوک- بیرجند به دلیل مسدود شدن جاده در مساجد، بقاع متبرکه و حسینیه ها اسکان داده شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی ادامه داد: خوشبختانه با اقدامات و اطلاع رسانی های انجام شده تلفات جانی در این مدت نداشته ایم.

میرجلیلی از مردم خواست که تا فردا بعد از ظهر از سفرهای غیر ضرورری خودداری کرده و با توجه به اینکه از بعد از ظهر دمای هوا به شدت کاهش یافته و احتمال بروز یخبندان وجود دارد در صورت نیاز به تردد با وسایل و تجهیزات ایمنی حرکت کنند.

وی اضافه کرد: همچنین نیاز است که رانندگان محترم در صورت برخورد به آب نماها و یا مسیر رودخانه ها تا عادی شدن شرایط منتظر بمانند چراکه در سال های گذشته شاهد بوده ایم که برخی از هم استانی های عزیز جان خود را بر اثر این بی احتیاطی ها از دست داده اند.