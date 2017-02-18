دیدار حجتی با وزیر کشاورزی قرقیزستان/مذاکره درباره کشت فراسرزمینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، «نوربیک موراشف» وزیر کشاورزی، صنایع غذایی و احیای اراضی قرقیزستان در رأس هیات هفت نفره دوم اسفند ماه به دعوت رسمی محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی به منظور بازدید و آشنایی با توانمندی و دستاوردهای بخش کشاورزی به تهران سفر خواهد کرد.
در این سفر چهار روزه، وزیر کشاورزی قرقیزستان علاوه بر ملاقات با همتای ایرانی خود و بررسی زمینههای همکاری، از تعدادی مراکز دامپروری، صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی و موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی بازدید خواهدکرد.
بنابراین گزارش، کشت فراسرزمینی، سرمایه گذاریهای مشترک برای تولید کودهای شیمیایی، ساخت گلخانه و ایجاد سیستم آبیاری قطرهای از زمینههای همکاری دو کشور است.
به گزارش مهر، اقتصاد قرقیزستان بر پایه کشاورزی استوار بوده و عمده فعالیتهای کشاورزی این کشور در زمینه تولید غلات، پشم، پنبه، میوه، سبزیجات، کنف و مرتع داری است. در این کشور، بخش کشاورزی حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی و یک سوم نیروی کار را به خود اختصاص داده و بخش خصوصی، سهم چشمگیری در تولیدات کشاورزی دارد.
قرقیزستان دارای زمینهای حاصلخیز کشاورزی برای کشت فراسرزمینی است و ایران نیز به این موضوع توجه نشان میدهد.
اصلاحات ساختاری، ایجاد محیط مساعد برای توسعه بخش خصوصی از جمله تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و از بین بردن سیاست انحصاری بازارها از جمله سیاستهای اقتصادی دولت قرقیزستان را تشکیل میدهد.
این کشور، عضو بانک اروپایی توسعه و بازسازی، صندوق توسعه کشاورزی بین المللی، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، بانک جهانیترمیم و توسعه بوده و درخواست عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) را نیز مطرح کرده است.
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