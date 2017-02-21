محمدحسین صادقی تهیه کننده عرصه انیمیشن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ساخت انیمیشن سینمایی «من و فرشته» به کارگردانی عباس عسگری گفت: ما از زمستان سال ۹۴ تصمیم به ساخت این انیمیشن گرفتیم و نگارش این اثر حدود ۶ ماه طول کشید و سپس از ابتدای سال ۹۵ پیش تولید آن را آغاز کردیم و تاکنون حدود ۳۵ درصد از کارهای ساخت «من و فرشته» را به پایان رسانده ایم.

وی افزود: «من و فرشته» یک اثر طنز و مفرح برای مخاطبان کودک و نوجوان است که برای حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر آماده می شود. هرچند جشنواره نسبت به آثار انیمیشن روی خوشی نشان نمی دهد اما امیدوارم به این اثر توجه شود.

صادقی عنوان کرد: این اثر ۹۰ دقیقه ای برای کودکان ۱۰ سال به بالا تهیه می شود اما موضوع آن به گونه ای است که بزرگسالان نیز می توانند با آن ارتباط برقرار کنند. این را هم باید بگویم که درصدد این هستیم که دوبله «من و فرشته» را بازیگران مطرح انجام دهند، به همین منظور با برخی از آنها هم صحبت کرده ایم اما هنوز قرارداد نبسته ایم. حتی برای آهنگسازی آن هم صحبت هایی شده ولی هنوز نام‌ها قطعی نشده است.

این تهیه کننده بیان کرد: ما در نظر داریم پس از تکمیل شدن مراحل ساخت، «من و فرشته» را در کشورهای دیگر هم به نمایش بگذاریم و به همین منظور با برخی از کشور های عربی هم صحبت هایی کرده ایم اما این موضوع در مراحل اولیه است.

وی با اشاره به اینکه در ایران به انیمیشن بی مهری می شود، اظهار کرد: در همه جای دنیا مخاطبان انیمیشن هم کودکان هم بزرگسالان هستند به همین دلیل فکر می کنم سینمای ایران دیگر باید انیمیشن را به عنوان عضو جدید خانواده خود بپذیرد. به نظر من اگر به این شکل به انیمیشن نگاه شود می تواند در جذب مخاطبان هم موثر باشد برای مثال می بینیم که در سطح جهان انیمیشن‌ها هم در صدر فروش سینماها قرار می گیرند. این را هم باید بگویم که با توجه به اینکه در چندسال گذشته سینمای کودک نادیده گرفته شده است، به نظرم توجه به انیمیشن می تواند به سینمای کودک هم قدرت ببخشد.

صادقی در پایان با اشاره به اینکه «من و فرشته» در کرمان در مؤسسه «فراسوی ابعاد» تولید می شود، عنوان کرد: تولید یک اثر انیمیشنی در شهرستان و در خارج از تهران کار بسیار سختی است، برای مثال مسایل زیادی از جذب سرمایه گرفته تا تامین تجهیزات برای ساخت یک اثر وجود دارد، اما با این حال ما با ساخت «من و فرشته» می خواهیم به هم علاقه مندان به انیمیشن بگوییم که در خارج از تهران هم می شود پروژه های بزرگ را طراحی و اجرا کرد.

عکس ها مربوط به مرحله طراحی کاراکترها است.