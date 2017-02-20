  1. هنر
  2. سینمای جهان
۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۲۴

با برگزاری مراسم در لس آنجلس و نیویورک

منتخب های نویسندگان آمریکا معرفی شدند/ جایزه ویژه برای کیارستمی

منتخب های نویسندگان آمریکا معرفی شدند/ جایزه ویژه برای کیارستمی

برندگان شصت و نهمین دوره جوایز سالانه انجمن نویسندگان آمریکا از ۳ فیلم «آتلانتا»، «ورود» و «مهتاب» تجلیل کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، برندگان جوایز ۲۰۱۷ انجمن نویسندگان آمریکا (WGA) ساعتی پیش (یکشنبه شب به وقت محلی) در دو مراسم هم‌زمان در لس‌آنجلس و نیویورک معرفی شدند.

در این مراسم ضمن اعلام اسامی برندگان از عباس کیارستمی فیلمساز فقید ایرانی یاد شد و با اهدای جایزه ژان رنوار به عباس کیارستمی از وی برای دستاورد فیلمنامه نویسی بین‌المللی تجلیل شد.

هاوارد رادمن رییس انجمن نویسندگان شاخه غربی از کیارستمی به عنوان یکی از نادر هنرمندانی که درکی ویژه از جهان داشت یاد کرد. وی کیارستمی را پدر بنیان‌گذار سینمای جدید ایران خواند که اکنون تاثیر آثار و زندگی‌اش در سراسر جهان طنین انداخته است.

در این مراسم فیلمنامه «مهتاب» نوشته بری جنکینز که درباره بزرگ شدن در جامعه‌ای سیاه‌پوست است، جایزه بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را دریافت کرد.

این فیلمنامه رقبای خود شامل «اگر سنگ هم ببارد» نوشته تیلور شریدان، «لالا لند» نوشته دمین شازل، «لاوینگ» نوشته جف نیکولز و «منچستر کنار دریا» نوشته کنت لونرگان را در این بخش پشت سر گذاشت.

جایزه بهترین فیلمنامه اقتباسی به «ورود» نوشته اریک هیسرر رسید که با اقتباس از داستان «داستان زندگی تو» نوشته تد چیانگ نوشته شده و درباره ورود بیگانگان به سیاره زمین است.

«ددپول» نوشته رت ریس و پل ورنیک، «حصارها» نوشته اوگست ویلسن، «چهره‌های پنهان» نوشته آلیسن شرودر و تئودور ملفی و «جانوران شبانه» نوشته تام فورد دیگر مدعیان این بخش بودند.

جایزه بهترین فیلمنامه مستند به «فرمان و کنترل» نوشته رابرت کنر و اریک شلوسر رسید.

«آتلانتا» نیز جایزه بهترین فیلمنامه سریال تلویزیونی را دریافت کرد و جایزه بهترین فیلمنامه سریال کمدی به «آمریکایی‌ها» اهدا شد.  

جوایز این انجمن معمولا با اسکار مشابه است و در ۲۲ سال اخیر از ۲۲ فیلمنامه اوریجینال ۱۴ مورد برنده اسکار هم شده‌اند. سال پیش دو برنده اسکار شامل «کمبود بزرگ» و «اسپاتلایت» هر دو جایزه انجمن و اسکار را دریافت کردند.

کد مطلب 3912098

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها