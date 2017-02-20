به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه در ادامه سفر یکروزه خود به شهرستان هرسین از پروژه شهربازی این شهرستان نیز بازدید کرد.

محمدکرم شیخی، شهردار شهرستان هرسین با اشاره به عدم وجود شهربازی در این شهرستان گفت: با توجه به اینکه در تلاش هستیم که مهاجرت از شهرستان به مراکز پرجمعیت کند شود، مجبوریم یک سری رفاهیات را برای شهر اضافه کنیم.

وی افزود: برای این رفاهیات با توجه به اینکه در دولت محدودیت اعتباری داریم، از بخش خصوصی استقبال کردیم و بخش خصوصی معتمد از بزرگان خود شهر هرسین پای کار آمده است که سرمایه‌گذاری در این پروژه داشته باشند.

شهردار هرسین از احداث رستوران‌های سنتی و مدرن، تالار و مجموعه سرپوشیده و روباز شهربازی در این پروژه خبر داد.

وی افزود: این پروژه را به مساحت ۴ هکتار تحویل دادیم که متاسفانه و با توجه به اینکه اینجا عرصه ملی است، شهردار قبلی آن روال و فرآیند قانونی را طی نکرده است و هم اکنون در صدد هستیم و کارهای روالی را انجام داده ایم که انشاء الله رفع انسداد شود و سرمایه‌گذار بتواند کارش را ادامه دهد.

شیخی تاکید کرد: فکر می کنم این پروژه مجموعه خوبی شود که عامل و انگیزه خوبی برای جوانان و قشر جدید که تشکیل خانواده می دهند برای ماندن در شهر باشد.

وی محل احداث این پروژه را شمال شهر هرسین و منطقه(معبر جاده حسن رو) اعلام کرد و گفت:بخش خصوصی تاکنون دو میلیارد برای این پروژه هزینه کرده است و با ایجاد قرارداد بلند مدت قرار است کل هزینه های پروژه را بخش خصوصی تامین کند.