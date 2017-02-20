اجرای طرح ارتباطی بین قلعه و «سراب پارک تاریخی هرسین»

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه و ادامه سفری یکروزه به شهرستان هرسین از «سراب تاریخی پارک هرسین» نیز بازدید کرد.

اکبر رضایی، سرپرست معاونت میراث اداره‌کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه در بازدید از این مجموعه گفت: کل این مجموعه سراب تاریخی پارک هرسین است.

وی افزود: این مجموعه همین تابستان امسال به لحاظ وجود صخره تراشیده های مرتبط با دوره ساسانی، حوض سنگی و درگاه سنگی ثبت آثار ملی شد.

معاونت میراث اداره‌کل میراث فرهنگی استان کرمانشاه تصریح کرد: گمانه زنی‌هایی در این زمینه شده، بیس قضیه آنطور که انتظار می رفت نبود اما داده ها ضعیف بود.

وی افزود: الا ای الحال طرح آن تهیه و ارسال شده است و منتظر موافقت نامه هستند که اجرائی شود.

رضایی گفت: طرحی هم که در رابطه با اینجا است که یک قطعه از اینجا تا قلعه با هم دیده شود نیز دیده شده و حدس ما این است که در دوران تاریخی این دو مرتبط به هم بوده درصدد هستیم این طرح نیز پیاده مدار شود.