به گزارش خبرنگار مهر، استاندار کرمانشاه امروز دوشنبه در ادامه سفر یکروزه به شهرستان هرسین از پروژه تصفیه خانه شهری شهرستان هرسین بازدید کرد.

مهدی رشید پور، مهندس فنی این پروژه در این بازدید و در خصوص پروژه مذکور گفت: تاکنون ۱۶ میلیارد تومان اعتبار برای این پروژه به ما تخصیص داده شده است.

مهندس فنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین، افق مورد نظر برای بهره برداری از پروژه مذکور را پایان سال ۹۵ اعلام کرد.

رشیدپور تصریح کرد: تصفیه خانه فاضلاب را ما در دو قرارداد جداگانه که یکی مربوط به بخش سازه‌ای و یکی هم بخش خرید و نصب تجهیزات است را دنبال کرده ایم.

وی افزود: در ابتدای کار بحث خرید و نصب تجهیزات باید به صورت ارزی و با پرداخت ارز صورت می گرفت که انجام شد اما قسمت سازه ای آن به علت عدم تخصیص نقدینگی و مشکلاتی که ما با پیمانکاران در حین اجرا داشتیم باقی ماند.

مهندس فنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین ادامه داد: علی رغم اینکه خریدها در همان زمان و سال ۸۲ و ۸۳ انجام شد، قسمت سازه یعنی بستری که باید آماده کنند وجود نداشت.

وی گفت: این طولانی شدن پروژه از این نظر موجب شد که این پروژه یکی از طولانی‌ترین پروژه‌های در دست اقدام آب و فاضلاب استان کرمانشاه باشد.

رشیدپور تصریح کرد: البته با همت و تلاشی که در اینخصوص صورت گرفت و امسال هم این پروژه به عنوان یکی از پروژه‌های اقتصاد مقاومتی مطرح شد و دستور استاندار و حمایت آقای نیک کردار هم اکنون در حال اجرا است.

وی از پیگیری تخت شاهی، مدیرعامل آبفا شهری کرمانشاه در این زمینه خبر داد و گفت: ایشان چندین بار به بحث این پروژه ورود کردند، جلسات کارگاهی در همین محل برگزار شد و یک سری مشکلات نیز در این زمینه رفع و رجوع شد.

مهندس فنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین افزود: یک سری مشکلات نیز در این زمینه با پیمانکار داشتیم که مشکلات فنی چون کف حوضچه های هوادهی و ته نشینی بود نیز رفع و رجوع شد.

وی گفت: هم اکنون حدود ۲.۵ میلیارد تومان دیون ایجاد شده و اعتبار مصوب سال ۹۵ نیز ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده که حتی اگر این اعتبار به موقع و ۱۰۰ درصدی تخصیص داده شود باز هم با مقدار باقی مانده از دیون ایجاد شده حدود ۲ میلیارد احتیاج داریم.

رشید پور خاطرنشان کرد: این پروژه، یک پروژه ملی استانی شده است که طبق پیش بینی ما و در صورت تخصیص اعتبار تا ابتدای تابستان ۹۶ به بهره برداری برسد.

وی تاکید کرد: براساس صحبت های شده و دلگرمی‌هایی که به پیمانکاران دادیم، هنوز یک ریال تخصیص در این زمینه به ما داده نشده است ولی هزینه کرد داریم.

مهندس فنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین تصریح کرد: چون هم اکنون پروژه از حالت کلی درآمده و پیمانکاران آن نیز خرد شده است، بعضا توان مالی پیمانکاران در حدی نیست که بیش از این ادامه دهند.

وی تاکید کرد: اگر دستور بفرمایید برای جلوگیری از رکود این پروژه نقدینگی به آن تزریق شود، قول می دهیم تا ابتدای تابستان ۹۶ آن را به بهره برداری برسانیم.

رشیدپور در خصوص روند اجرای شبکه در این پروژه نیز گفت: شبکه نیز در مجموع ۷۰ درصد پیشرفت دارد و یک تکه از خطر انتقال به خاطر مشکلی که ما با کشاورزان داشتیم و بحث آبرسانی به مزارعشان بود که آن هم آقای فرماندار زحمت زیادی کشیدند و طی ۲ تا ۳ جلسه با کشاورزان مشکل را رفع کردند که حدود ۱۵۰ متر از کار باقی مانده است که اگر اعتبار به موقع تخصیص یابد به اتمام می رسد.

وی گفت: پیمانکار این پروژه نیز هم اکنون حدود ۴۰۰ میلیون تومان از ما طلب دارد و اگر نقدینگی به این پروژه داده شود آن را نیز دوباره استارت می زنیم، اما فاضلابی که وارد تصفیه خانه شود هم اکنون نیز انجام می شود.

مهندس فنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین، تصریح کرد: ما براساس موافقتنامه ۸۰ کیلومتر شبکه، ۲۵ کیلومتر خط انتقال و خطوط اصلی داریم که از این مقدار حدود ۷۵ کیلومتر آن را اجرا کرده ایم و در مجموع مشکل خاصی نداریم و هم اکنون عمده فاضلاب شهر جمع می شود.

وی افزود: عمده تجهیزات مورد نیاز پروژه از سال ۸۳ خریداری شده و عمده مشکل ما این است که از سال ۸۳ گارانتی(ضمانت نامه) برای اورهال کردن آنها از بین رفته است، چراکه پیمانکار پروژه در بخش نصب و خرید تجهیزات همان زمان در خصوص قرارداد خودش انجام وظیفه کرده بود اما بخش سازه ای ما باقی مانده بود که باعث رد شدن مدت گارانتی آن شده بود.

مهندس فنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین، تاکید کرد: هم اکنون مشکل خاصی وجود ندارد و این پروژه اوایل تابستان سال ۹۶ در صورت تخصیص اعتبار و نقدینگی به بهره برداری کامل می رسد.

وی در پاسخ به معاون عمرانی در خصوص اینکه وزارت نیرو چطور اعتباری به این پروژه تخصیص نداده است؟ گفت: متاسفانه چند شهر داریم که هیچ تخصیصی برای آنها نیامده است که از جمله پروژه‌هایی که خیلی برای ما مهم است و در شرف آن هستیم که تا قبل از پایان دولت تدبیر و امید بتوانیم افتتاح کنیم همین بحث تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین است.

رشیدپور در پاسخ به مجتبی نیک کردار، معاون عمرانی استاندار کرمانشاه در خصوص اینکه وزارت نیرو اعتبارات مورد نظر را باید بین پروژه‌های با پیشرفت بالا تقسیم کند، گفت: تاکنون اعتباری اینجا نیامده است و ما خواستار تخصیص اعتبارهایی برای پاوه، هرسین، کنگاور و جوانرود بودیم.

وی افزود: پروژه کنگاور را تا اردیبهشت ماه می توانیم جمع کنیم و مقداری از آن محل برای ما اسناد دادند اما این پروژه به دلیل اینکه مثل شهرهای دیگر متولی پیمانکار کامل نیست و پیمانکاران در پروژه خرد شده اند چیزی داده نشده است.

مهندس فنی پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهری شهرستان هرسین، تصریح کرد: پیمانکاران مذکور نیز توان مالی محدودی دارند.

وی خطاب به نیک کردار، معاون عمرانی استانداری کرمانشاه گفت: تاکنون تخصیصی داده نشده است، ما طی جلسه ای که در شرکت مهندسی گذاشتیم گفتیم که قولی که ما می دهیم دو طرفه است، یک طرف آن ما هستیم که با پیمانکار طرف هستیم و یک طرف هم شما هستید که قول دادند یک میلیارد به صورت اسناد برای ما ببینند که تاکنون تخصیصی ندادند.

لازم به ذکر است، استاندار کرمانشاه در ادامه این سفر از پروژه شهربازی هرسین، پروژه امامزاده مهدی هرسین و یک پروژه پارک در این شهرستان بازدید کرد. وی هم چنین در مزار شهدای هرسین حاضر شد.