به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور در نشست بعدازظهر سه‌شنبه خود با فعالان گردشگری و نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد این حوزه در استانداری سمنان، بابیان اینکه امروز برجام فضای باز مراودات گردشگری را در کشور ایجاد کرده است، اظهار داشت: برجام کمک کرد تا در بخش سرمایه‌گذاری گردشگری با جهش مواجه شویم و این جهش امروز در ساختار گردشگری کشور و همچنین در تقاضای روزافزون ورود به ایران مشهود است.

وی بیان داشت: در شرایط کنونی و در فضای پسابرجام، تقاضا برای ورود به ایران و استفاده از صنایع‌دستی منحصربه‌فرد این دیار به طرز روزافزونی در حال افزایش است که این نشان از داشتن ظرفیت‌های خوب گردشگری در ایران اسلامی دارد که می‌توان از این مزیت در راستای تقویت بنیان‌های اقتصادی مردم بهره جست.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بابیان اینکه امروز گوشه ایران اسلامی به نحوی در زمره ارتقای وضعیت گردشگری نقش‌آفرینی می‌کند، افزود: برای مثال در استان سمنان شرایطی ازلحاظ اقلیمی، طبیعی، تاریخی، فرهنگی، عرفانی و ... وجود دارد که در خاطره تمام مردم به درخشندگی می‌تابد و سرشار از فرصت‌های زیر بنایی فوق‌العاده است.

احمدی پور همچنین تکمیل زیرساخت‌های گردشگری را در استان سمنان خواستار شد و گفت: در گزارشی که ارائه شد اداره کل میراث فرهنگی استان از افزایش بیش از ۲۵ زیرساخت بوم‌گردی طی دو سال اخیر در این استان خبر دادند که این می‌تواند خبر خوشی برای مردم این دیار باشد.