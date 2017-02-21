هدف دولت محدود کردن واردات برای حمایت از کشاورزان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در نخستین المپیاد بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور اظهار داشت: قانون بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی کشور با داشتن ۳۵ ماده و تبصره‌های آن، تمام شئون بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور را در نظرگرفته و برخی از اختیارات را از دولت به بخش خصوصی واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه بهره‌وری نقش مهمی در کشاورزی کشور دارد، گفت: کشور ما وضعیتی خشک و نیمه‌خشک دارد و استفاده از روان‌آب‌ها، جای خود را به استفاده از ذخایر زیرزمینی خود داده و روند ۷۰ درصد استفاده از روان‌آبها در حال تبدیل به سفره‌های زیرزمینی است؛ به طوری‌که ذخایر ۳۱۰ دشت کشور به شدت کاهش یافته و در برخی مناطق تا ۳۰۰ متر پایین رفته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور ادامه داد: کسانی که می‌گویند کشاورزی توجیه ندارد، موضوعی انحرافی را مطرح می‌کنند؛ در صورتی که صرفه‌جویی‌ها در بخش کشاورزی انجام شود، به اندازه مصرف شغل و صنعت می‌توانیم صرفه‌جویی ایجاد کنیم که این امر، با افزایش بهره‌وری قابل دسترسی است.

شریعتمداری گفت: امنیت غذایی و آثار مثبت آن، صدور محصولات کشاورزی و سهم بالای این بخش در اشتغال که یک چهارم اشتغال کشور را تشکیل می‌دهد، از مزایای مهم کشاورزی است.

وی ادامه داد: باید اذعان داشت که ۴ میلیون شغل از این طریق در بخش کشاورزی ایجاد شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه از نظر دولت، اساسی‌ترین محور توسعه، کشاورزی است گفت: در صورتی که واردات برای حمایت از کشاورزان محدود شود، قیمت به نفع کشاورزان در بازار داخلی گران می‌شود که هدف ما نیز همین است تا سود کشاورزان بالاتر و بیشتر شود.

وی اضافه کرد: در صورتی که واسطه‌ها کنترل شوند، کشاورزان سود بیشتری به دست می‌آورند؛ اما حداقل هر وقت حادثه‌ای (بلایای طبیعی و از بین رفتن محصولات کشاورزی) پیش می‌آید، به افزایش قیمت محصولات کشاورزی در بازار اعتراض می‌شود.

معاون اجرایی رئیس جمهور تصریح کرد: باید در نظر داشت که ساز و کار مناسب برای مقابله با حوادث غیرمترقبه، به اندازه مورد نیاز نیست و با بروز سرمای یک‌باره، تولید سردرختی‌ها کاهش می‌یابد؛ در حالیکه در هر مقطعی که حادثه غیرمترقبه‌ای در کشور ایجاد شده، به محصولات کشاورزان لطمه می‌خورد؛ البته مردم برای حمایت از کشاورزان باید بپذیرند که تاحدودی محصولات کشاورزان را گران‌تر خریداری کنند؛ اما برای تحقق این امر باید چنین فکری در رسانه‌های ما نیز ایجاد شود و حاضر شوند که این موضوع را تبلیغ کنند.

شریعتمداری اضافه کرد: هر وقت کالای کشاورزی گران شود، می‌گویند چرا گران شد؟ به عنوان مثال در شرایط فعلی، آنفلوانزا نیز تاثیراتی را در بازار طیور کشور داشته‌ است.

وی گفت: نیاز مصرف‌کنندگان در شرایط این چنینی باید با واردات تأمین شود که این امر، سود کشاورزان را کاهش می‌دهد؛ اما در صورتی که می‌خواهیم روی این حرف برای حمایت از کشاورزان بایستیم؛ باید در ابتدا خود این موضوع را بپذیریم و روی حرف خود بایستیم.

معاون اجرایی رئیس جمهور تاکید کرد: در مقطعی از سال‌های گذشته، تعرفه شکر به یک باره از ۱۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش یافت که این امر باعث شد که شرکت‌ها زیر بار خرید محصولات کشاورزان نروند و یک باره سطح زیر کشت پایین آمد.

شریعتمداری افزود: همچنین شاهد این بودیم که در سبد مصرفی مردم، میوه‌های تولیدی آرژانتین، هند و سایر کشورها حضور یافت؛ اما در شرایط فعلی نباید این امر تکرار شود و باید شرایط رقابت منطقی برای کشاورزان ایجاد کنیم.