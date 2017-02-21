به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق بعدازظهر سه‌شنبه در خلال نشست رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور با مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعلان و نمایندگان سمن‌های گردشگری به میزبانی استانداری سمنان با اشاره به تاریخ چندین هزارساله ایران در جهان و تنوع اقلیم و قومیت‌ها در آن، ابراز داشت: کشور ما باوجود داشتن چهار اقلیم و تنوع آب و هوایی دارای بیشترین تنوع در دنیا است که استان سمنان می‌تواند با داشتن این ظرفیت به یکی از پایگاه‌های صنایع‌دستی کشور تبدیل شود.

وی با اشاره به وجود معادن سنگ‌های قیمتی در استان سمنان افزود: این معادن در حوزه صنایع‌دستی مغفول مانده است که دراین‌بین سمنان به‌عنوان یکی از استان‌های غنی ازنظر قابلیت سنگ‌های قیمتی متأسفانه چندان فعال نیست و چنین به نظر می‌رسد با توسعه این معادن بتوانیم به گردشگری نوینی در حوزه صنایع‌دستی دست پیدا کنیم.

معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، نیروی انسانی توانمند را یکی از ظرفیت‌های خوب استان سمنان ذکر کرد و ضمن گلایه از عدم توجه کافی به هنرمندان این بخش ابراز داشت: صحبت از طبیعت و آنچه گفته شد ظرفیت اکو توریسم بسیار حائز اهمیت است اما دراین‌بین باید توجه داشت دلیل گردشگری، انسان به شمار می‌رود که باید پرسید چه چیز مهم‌تر از انسان که حفظ و درباره گذشته او صحبت شود.

نامور مطلق در ادامه تصریح کرد: در جهانی که به‌غلط اسمش را ارتباطات نام‌گذاری کرده‌اند ضد ارتباط محسوب می‌شود چراکه در اصل کلمه ارتباط به معنای گفتگوی زبان به زبان و رودررو است نه فضای مجازی که دراین‌بین در حوزه صنایع‌دستی آنچه در سطح ملی باعث ایجاد غرور و افتخار شده است را باید در ورطه ظهور گذاشت.

وی افزود: در حوزه صنایع‌دستی دارای بیشترین ظرفیت در جهان هستیم که این مهم نشان می‌دهد باید به این بخش و هنر انسانی توجه بیشتری شود.