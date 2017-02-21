دستگیری سارقان ۶ تن فولاد سرقتی در بندرخمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از نیروی انتظامی هرمزگان، سرهنگ سعید رأفت بیان داشت: در پی دریافت مرجوعه قضائی مبنی بر سرقت ۶ تن فولاد از یک کارخانه سیمان در شهرستان ، پیگیری موضوع در دستور کار مأموران قرار گرفت.

وی افزود:مأموران با بررسی میدانی ، بازرسی سرنخ ها و تحقیق از کارگران یک مالخر ۲۰ ساله را شناسایی و با هماهنگی قضائی وی را دستگیر کردند که در تحقیقات اولیه به خرید اموال مسروقه از سه سارق اعتراف کرد.

این مسئول انتظامی اذعان داشت: پس از هماهنگی قضائی این سه سارق که از کارگران کارخانه بودند شناسایی و در یک عملیات ضربتی دستگیر شدند که در تحقیقات به سرقت ۶ تن فولاد در ساعات غیر اداری از کارخانه مذکور اعتراف کردند.

سرهنگ رافت با اشاره به اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند، اظهار داشت: شهروندان ضمن توجه به هشدار های پیشگیری از سرقت موارد مشکوک را با شماره تماس ۱۱۰ در میان بگذارند.