هلال ماه صبحگاهی شنبه را ببینید/ رصد کمان زیبای ماه

خسرو جعفری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رویت هلال ماه صبحگاهی اظهار داشت: هلال صبحگاهی روز شنبه، هفتم اسفند ماه، به شکل کمان زیبایی از افق شرقی طلوع می کند.

وی افزود: هلال صبحگاهی را می توان قبل از طلوع خورشید و از افق شرقی با چشم غیر مسلح رصد کرد.

مدیر انجمن نجوم اهواز خاطر نشان کرد: زمان طلوع ماه ۵:۴۵ دقیقه است که درصد بخش درخشان یا فاز ماه برابر با ۲.۰۷ درصد است؛ همچنین فاصله ماه از زمین ۳۸۴ هزار و ۷۷ کیلومتر است.

به گفته جعفری زاده، قطر زاویه ماه در این تاریخ، برابر با ۳۱.۱ قوسی است که ماه هلال زیبایی دارد.

وی با بیان اینکه ماه در روز شنبه قبل از طلوع خورشید از افق شرقی طلوع خواهد کرد، گفت: خورشید هم در ساعت ۶:۳۹ طلوع می کند و این نشان می دهد که مدت زمان زیادی برای رصد هلال صبحگاهی ماه وجود دارد.

وی افزود: هلال ماه در صورت فلکی جدی قرار دارد و وضعیت رصدی آن با چشم غیر مسلح و عکاسی بسیار خوب است.