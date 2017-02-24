فرماندار واشنگتن دستور لغو «فرمان اجرایی» ترامپ را امضا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن اگزماینز، «جی اینسلی» فرماندار واشنگتن، دستور لغو فرمان اجرایی «دونالد ترامپ» در مورد ممنوعیت سفر به آمریکا را امضا کرد.

این جدیدترین مخالفت انجام شده با ترامپ است. پیش از این نیز سیاتل اقدام به لغو دستور اجرایی ترامپ در خصوص ممنوعیت مسافرت شهروندان ۷ کشور عمدتا مسلمان به آمریکا کرده بود.

علاوه بر آن دادگاه سانفرانسیسکو نیز این فرمان را لغو کرده بود.

گفتنی است که ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» شامل ممنوعیت ورود اتباع هفت کشور مسلمان (ایران، سوریه،‌ عراق، لیبی، یمن، سودان و سومالی) به خاک آمریکا به مدت ۹۰ روز؛‌ توقف روند پذیرش پناهجویان در آمریکا برای یک بازه زمانی ۱۲۰ روزه به همراه توقف نامحدود فرآیند پذیرش پناهجویان سوری می شود.