«خاطره ها» در بهار شنیدنی می شوند/ تازه ترین نواهای محمد منتشری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد منتشری خواننده پیشکسوت موسیقی ایرانی با ارائه آثاری از استادان موسیقی ایرانی متشکل از علی اصغر بهاری، عماد خراسانی و خودش آلبوم «خاطره ها» را توسط موسسه فرهنگی هنری «نوخسروانی باربد» منتشر می کند.

آلبوم «خاطره ها» که تازه ترین اثر منتشری بعد از انتشار آلبوم «نوروزانه» است حاصل همکاری و اجراهای خصوصی مرحوم علی اصغر بهاری با این خواننده در دهه شصت است که اوایل سال آینده در دسترس علاقه مندان موسیقی قرار می گیرد.

این آلبوم دارای سه بخش است که در بخش اول، آوازی در مخالف سه گاه، سرود «زهره» با صدای محمد منتشری و تصنیف «مولود نبی» از ساخته های شیدا با صدای استاد بهاری، در بخش دوم آوازی در مایه ابوعطا با شعر و صدای مرحوم عماد خراسانی، تصنیف «بهار دلکش» و آواز شور با صدای محمد منتشری و در بخش سوم آواز شور و تصنیف «ماه من» با صدای محمد منتشری به مخاطبان ارائه می شود.

محمد صفار منتشری از برجسته ترین هنرآموختگان جامعه باربد و از شاگردان مبرز زنده یاد استاد اسماعیل مهرتاش است. او با مقدمات موسیقی نزد پدر آشنا شد و با ورود به جامعه باربد، ردیف آوازی را نزد مرحوم مهرتاش فرا گرفت. سپس در محضر استادانی چون احمد عبادی و اصغر بهاری ظرایف موسیقی ایرانی را آموخت. داشتن استعداد همراه با فعالیت مداوم در جامعه باربد و همکاری مستمر با هنرمندان فعال در اجرای طرح های هنری استاد مهرتاش سبب شد پس از گذشت سال ها، محمد منتشری گنجینه ای غنی از فرهنگ موسیقی ویژه تهران را حفظ کرده باشد.

از آوازهای معروف او می توان به بیات تهران و کوچه باغی ها تا ترانه های کسب و کار محله های مختلف تهران اشاره کرد. ردیف آوازی استاد اسماعیل مهرتاش نیز چندی با آواز محمد منتشری و با همراهی سه تار هوشنگ فراهانی و تار فخرالدین حکیمی توسط انتشارات ماهور در ۸ سی دی منتشر شد.

این ردیف که نتیجه‏ آموزش او نزد استادان موسیقی ایرانی و همچنین حاصل خلاقیت ‏های او در چارچوب این آموزش‌‏هاست ردیفی است با ویژگی‏ هایی اغلب متفاوت با ردیف ‏های آوازی دیگر. البته مواردی در آن وجود دارد که در ردیف‏ های دیگر یافت نمی‏ شود. منتشری قسمت اعظم ردیف حاضر را با استناد به محفوظات شخصی اجرا کرده است .بعضی از قسمت‏‌های این ردیف بر روی نوارهای ریلی که در کلاس ضبط می ‏شدند باقی مانده‏ اند و خواننده اثر حاضر به پاره‏ ای از آن ها دسترسی داشته و توانسته است صحت محفوظات خود را با آن ها محک زده نقصان ‏های احتمالی را برطرف کند.

محمد منتشری نزدیک‏ ترین شاگرد به مهرتاش بوده و قریب ۲۰ سال از نزدیک با وی تماس داشته است به‏ طوری که در دوران کهولت استاد بسیار اتفاق می‏ افتاده است که وی آوازی از ردیف او یا تصنیفی از ساخته ‏های او را که خود وی به‏ علت کهولت فراموش کرده بوده برای او بخواند. محمد منتشری، صرف‏ نظر از اینکه از بهترین و نزدیک‏ ترین شاگردان مهرتاش بوده، به‏ دلیل اینکه فقط نزد مهرتاش آموزش دیده است، از بیان و لحنی برخوردار است که به اعتقاد گروهی از اهل آواز به لحن مهرتاش بسیار نزدیک است.