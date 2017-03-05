به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، شماری از نویسندگان درجه یک از جمله پاتریک نس، جوآن هریس و سارا پری با حمایت از کتابفروشی نورویچ به این نویسنده اعتراض کردند.

سارا هیل که از نویسندگان کهنه‌کار انگلیسی است پس از لغو برنامه امضای کتاب خود، در توییتر اعتراض شدیدی به برگزار کنندگان مراسم کرده و در یک سایت نامه اعتراض خود را منتشر کرده بود.

خانم هیل که در شمال نورفولک زندگی می‌کند گفته بود آنها قصد داشتند به وی تحمیل کنند که باید حتما مخالف پرزیدنت ترامپ باشد و این برنامه تنها به نویسندگانی اختصاص یافته که با او مخالف هستند.

هیل که برای مراسم امضای کتاب جدیدش «از قلب» قرار بود در این کتابفروشی برای مراسم امضای کتاب حضور یابد گفته بود نباید او حتما مخالف ترامپ باشد.

وی در نامه خود افزوده بود: نیازی به گفتن نیست مخالفت با ترامپ هم درست است. اما شما اینجا اصلا یک بیوگرافی خودنوشت دونالد ترامپ را پیدا نمی‌کنید، یا هر چیز دیگری را که توسط نویسندگانی نوشته شده باشد که از او حمایت کردند، تاییدش کردند یا به او رای دادند.

این نویسنده افزود: این هم یک نوع سانسور است و فارغ از همه، یک کتابفروشی (مانند یک کتابخانه) هرگز نباید به صورت افراطی راه را به روی چیزی ببندد.

وی افزود: اگر من کتابفروش بودم هرگز موافقت نمی‌کردم که بسیاری از مخاطبانم توسط شماری از نویسندگانی که کتابشان را قبول دارم احاطه شوند. اگر کتابی منتشرشده و به صورت قانونی هم منتشر شده این یک نوع سانسور است که جلوی رسیدن آن‌ها را به دست مخاطبان‌شان بگیریم و آنها را در قفسه‌های خودمان عرضه نکنیم.

کتاب فروشی «هایو» با صدور بیانیه‌ای در صفحه فیس بوکش نوشت: این مطلب فوق‌العاده توسط سوزان هیل ما را شگفت‌زده کرده است. او هرگز در مغازه ما نبوده و همه آنچه را که درباره تعصب ما بیان کرده نادرست است.

این کتاب فروش گفته بر هم خوردن مراسم امضای کتاب موجب شده تا این کتابفروشی با برگرداندن بلیت‌هایی که فروخته بود کلی ضرر کند و تبلیغاتی که انجام داده بود بی‌فایده شود.

اکنون نویسندگان مشهور بریتانیایی با اعتراض به خانم هیل می‌گویند او با این کار خود اتفاقا دقیقا برعکس سعی کرده تا یک کتابفروشی مستقل را وادار کند تا آنچه خود او مورد نظرش است را ارایه کند.

جوآن هریس گفته است: عجیب است که کسی بخواهد به خاطر ترامپ که رییس جمهوری آمریکاست، به یک کتابفروشی بریتانیایی خرده بگیرد و حتی حمله کند. وی افزود: هر کتابفروشی که ضدترامپ است بداند مرا در کنار خود دارد.

روان کلمن نیز به خانم هیل اعتراض کرد: این حرف‌ها خیلی احمقانه است. اتفاقا این خود شما هستید که درها را بستید به جای این که بازشان کنید.

سارا پری برنده جایزه کتاب سال واتراستونز نیز گفت: فکر می‌کنم وقتی خود شما یک کتابفروشی را بایکوت می‌کنید و می گویید برای دفاع از آزادی بیان این کار را کرده‌اید، خودتان هم دارید همان کار را می کنید و جلوی ابراز عقیده آن را گرفته‌اید.

خانم هیل در پاسخ به این اظهار نظرها گفته است چنین قصدی نداشته و همه چیز از دست او خارجی شده و مسیری دیگر پیدا کرده است.

سوزان هیل نویسنده ۷۵ ساله انگلیسی از نویسندگان کهنه‌کاری است که اکنون کتاب «زن سیاهپوش» او که سال ۱۹۸۳ منتشر شده بود، با ساخت فیلمی تئاتری از آن با بازی دانیل رادکلیف (بازیگر «هری پاتر») دوباره مورد توجه واقع شده است. او جایزه سامرست موام را سال ۱۹۷۱ برای کتاب «من پادشاه قلعه هستم» دریافت کرده است و برای خدماتش به ادبیات نشان افتخار ملکه بریتانیا را سال ۲۰۱۲ دریافت کرد.

جدید ترین کتاب وی با عنوان ‌ «از قلب» هفته پیش به بازار ‌آمد.