همکاری با متحدین مان را برای تأمین منافع آمریکا ادامه خواهیم داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا امروز در سخنانی اعلام کرد که در راستای ارتقای منافع آمریکا به همکاری با متحدین این کشور برای آنچه وی مدعی مبارزه با تروریسم شد، همکاری می کند.

وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت: همانطور که رئیس جمهور در اظهارات خود در کنگره اعلام کرد، وزارت خارجه آمریکا به تلاش هایش در راستای پیشبرد منافع واشنگتن در جهان به همکاری های خود با شرکائش ادامه خواهد داد.

«رکس تیلرسون» وزیر خارجه آمریکا در ادامه افزود که این کشور از ناتویی حمایت می کند که اعضای آن به مسئولیت های خود عمل کرده، نظام گزینشی سختگیرانه ای را در برابر مهاجران به اجرا گذاشته و نیز از مرزهای آمریکا قویاً حمایت کند.