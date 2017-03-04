موافقت مجلس با پرداخت ۳۷۵ هزار میلیارد ریال یارانه نقدی در سال ۹۶

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با تصویب تبصره ۱۴ لایحه، مصارف درآمد ۴۸۰ هزار میلیارد ریالی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در سال ۹۶ را تعیین کردند.

بر اساس این تبصره، «در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۶ از محل درآمدهای حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی نسبت به حمایت از خانوارهای هدف و نیازمند و ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید و اشتغال مطابق جدول ذیل اقدام نماید.

خالص وجوه ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و ردیف‌های یارانه‌ای قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور ۴۸۰ هزار میلیارد ریال

۱- پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها شامل ماده(۹۴) قانون برنامه ششم توسعه موضوع افزایش حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی متناسب با سطح محرومیت بر مبنای متوسط بیست درصد(۲۰%) حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار ۳۷۵ هزار میلیارد ریال که ۴ هزار میلیاردریال از آن به کمیته امداد امام خمینی و بهزیستی اختصاص می یابد.

۲- ماده(۴۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) موضوع کاهش سهم هزینه های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم

به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص وصعب العلاج ۴۸ هزار میلیارد ریال

۳- برای تولید واکسن فلج اطفال تزریقی و تولید فرآورده‌های بیولوژیک انسانی در اختیار مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی یک هزار میلیارد ریال

۴- توسعه مراکز فوریت‌های اجتماعی در یکصد و چهل شهر زیر پنجاه هزار نفر جمعیت در اختیار سازمان بهزیستی یک هزار میلیارد ریال

۵ - حمایت از تولید، اشتغال، مسکن، حمل و نقل عمومی، صادرات غیرنفتی و طرح‌های بهینه‌سازی و ارتقاء بهره وری مصرف انرژی، تقویت منابع صندوق کارآفرینی امید ۱۰ هزار میلیارد ریال»

همچنین ۳۰ هزار میلیاردریال از منابع هدفمندی یارانه‌ها به تامین قیر رایگان موضوع بند (ه) تبصره یک این قانون و ۱۵ هزار میلیاردریال به ۵ درصد بند (د) تبصره یک این قانون اختصاص یافت.

این تبصره با ۱۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.