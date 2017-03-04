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۱۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۵:۱۱

یک طراح لباس:

آثار ارایه شده به جشنواره لباس فجر به سلیقه بازار نزدیک‌تر شود

آثار ارایه شده به جشنواره لباس فجر به سلیقه بازار نزدیک‌تر شود

سهیل عباسی گفت: بعد از بازدید بخش مسابقه طراحی لباس در جشنواره مد و لباس فجر، باید بگویم کارهای عرضه شده بهتر و تمیزتر از گذشته بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کارگروه ساماندهی مد و لباس فجر، این طراح لباس با اشاره به این مطلب افزود: به نظرم می‌توانیم ایستگاه‌های کوچکی را به طراحانی که حداقل ۵ سال روزمه و سابقه دارند، در دوره‌های بعدی اختصاص دهیم.

عباسی افزود: در این فضاها باید فرصت به طراحان داده شود تا مجموعه‌های حداقل ۵ اثره خود را عرضه کنند و به این شکل می‌توانیم در شکل رقابت تفاوت را احساس کنیم.

این طراح لباس تصریح کرد: کارهای ارائه شده بیشتر سلیقگی است و کمتر ذائقه بازارپسند در آن‌ها دیده می شود، در صورتی که اگر مجموعه آثار طراحان براساس نظر بازار باشد می‌تواند به سلیقه اجتماع نیز نزدیک‌تر شود.

آیین پایانی ششمین جشنواره مد و لباس فجر ۲۱ اسفند در تالار وحدت برگزار می‌شود.

کد مطلب 3922963

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