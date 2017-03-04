صالحی: معاونت فرهنگی وزارت ارشاد امین اطلاعات ناشران است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از طرح توسعه سامانه مجوز نشر (سامن) ظهر امروز با حضور سیدعباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمد سلگی مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدمرتضی موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این وزارتخانه، محمود آموزگار رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران و همچنین جمعی از ناشران در سالن اجتماعات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور در تهران برگزار شد.

سیدعباس صالحی در این مراسم با بیان نکاتی در بیان اهمیت وجود و فعالیت دولت الکترونیک گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیرو این بحث ها، در سال ۱۳۸۶ توکن (امضای دیجیتال) را برای ناشران کلید زد و این ساختار ایجاد شد. در سال ۹۳ که بنده به این مسئولیت آمدم، این احساس وجود داشت که ما در این دوره نیازمند یک تکانه جدید کمی و کیفی هستیم و موضوع بهبود این ساختار را در دستور کار قرار دادیم.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به سفرهای استانی متعددی که در طول دو سال و نیم گذشته داشته است، اظهار کرد: ناشران شهرستانی این دغدغه را داشتند که رفت و آمدها برای ثبت درخواست های مربوط به کتاب هایشان و همچنین پیگیری آنها تا مرحله صدور مجوز نشر، برایشان کار بسیار مشکلی است.

وی افزود: در آن سال حدود ۵۵ درصد کتاب ها به شکل اینترنتی و از طریق توکن ثبت می شد و حدود ۱۶۰۰ ناشر از این توکن ها بهره مند بودند. اولین اتفاقی که باید می افتاد، افزایش این میزان البته با استفاده از همان سامانه قبلی بود که خوشبختانه در حال حاضر حدود ۳ هزار ناشر از این توکن ها و از طریق سامانه قبلی برای ثبت کتاب هایشان جهت اخذ مجوز استفاده می کنند.

صالحی ادامه داد: اتفاقی که در این مدت افتاد این بود که حوزه ورودی های غیردستی گسترش پیدا کند که این کار با تلاش همکاران ما در دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارت ارشاد و همکاری مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این وزارتخانه انجام شد که خوشبختانه در حال حاضر شاهد رضایت نسبی در این زمینه هستیم. این اتفاق اگرچه برای ما خوشایند بود، اما به هر حال کامل و جامع نبود.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد، کندی ورود اطلاعات و نبود امنیت برای این اطلاعات را از جمله نشانه هایی عنوان کرد که خطر جابجایی اطلاعات ناشران را در سامانه قبلی ایجاد کرده بود.

وی با بیان اینکه این قبیل موارد ما را بر آن داشت که سامانه قبلی را اصلاح کرده و آن را ارتقاء دهیم، تاکید کرد: سقف استفاده از سامانه قبلی که ۳ هزار مورد بود، پر شده بود این در حالی است که سامانه جدید در حال حاضر آماده است توکن ها را به ۵ هزار ناشر تحویل دهد حتی اگر این تعداد بیشتر هم شود- که البته ما نمی دانیم اگر تعداد پروانه های نشر بیشتر بشود، اتفاق مثبتی است یا نه؟ - سامانه کماکان پاسخگوی این نیاز هم خواهد بود.

صالحی همچنین گفت: در واقع سقف باردهی سیستم جدید، باز است و اختلالی در استفاده از آن به وجود نخواهد آمد که این یک امتیاز کمی مثبت است. نکته دوم این بود که این سامانه باید یک سامانه جامع باشد به طوری که بررس ها هم در این سامانه استقرار پیدا کنند. در واقع این سامانه برای استفاده همه کسانی است که با مجوز نشر سر و کار دارند.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین گفت: در زمینه کیفی هم بحث ارتقاء امنیت اطلاعات و داده های ناشران برای ما بسیار مهم است؛ ما امین اطلاعات ناشران هستیم.

وی با اتکاء به قولی که مسئولان بخش فنی سامانه مجوز نشر در خصوص امنیت این سامانه و سرعت بالای انتقال داده ها در آن به معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد داده اند، تاکید کرد: موضوع دیگری که برای ما اهمیت داشت، بحث عدالت جغرافیایی و فرهنگی در استفاده از این سامانه بود که خوشبختانه امروز مطمئن هستیم که تمامی ناشران کشور به همان امکاناتی که در استفاده از سامانه جامع نشر در اختیار ناشران تهرانی قرار گرفته است، دسترسی دارند.

صالحی همچنین با اذعان به مواردی از عدم یکپارچگی در صدور مجوزهای نشر برای برخی کتاب ها گفت: گاهی ناشری برای مجوز کتابش به یک هیات بررسی کتاب مراجعه می کرد و جواب رد می گرفت، اما زمانی دیگر به هیاتی دیگر مراجعه می کرد و درخواستش پذیرفته می شد که این روال صورت جالبی نداشت و شاید اصلا هم خوب نبود.

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد استقرار سامانه مجوز نشر کمک حال ناشران باشد و اعلام کرد: با توجه به ترافیک کاری در ارائه درخواست ها برای اخذ مجوز کتاب در ماه ها و روزهای منتهی به نمایشگاه کتاب و همچنین وجود زمان کافی برای آشنایی با سامانه جدید، امکان استفاده از سامانه قبلی تا پایان نمایشگاه کتاب و در واقع آخر اردیبهشت فراهم است، اما بعد از این زمان تنها سامانه مجوز نشر، سامن خواهد بود.

وی سخنش را با مزاحی درباره فعالیتی که مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی وزارتخانه متبوعش و همکاران این اداره کل انجام می دهند به پایان برد و گفت: من قبلا هم به آقای سلگی گفته بودم که خوب نیست دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی را فقط با سانسور و ممیزی بشناسند و بهتر است شما کارهای دیگری هم بکنید که این سامانه یک نمونه اش بود و ان‌شاءالله در آینده شاهد نمونه‌های دیگری از فعالیت های مربوط به حوزه بررسی کتاب خواهیم بود.