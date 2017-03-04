میثاقیان ضعف استقلال و منصوریان را نشان داد/ تساوی باطعم ضد حمله!

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال مقابل سیاه جامگان نشان داد که در برابر ضد حملات حریفان چندان استوار نیست. در واقع سیاه جامگان در تمام طول بازی دو یا سه بار توانست به دروازه استقلال نزدیک شود که آن هم با تک حمله ها بود و با تعداد بازیکنان معدود و محدود.

با این وجود استقلال که گروی لازم را برای این تک حمله ها رعایت نکرده بود با یرکوویچ بازیکن پیشین خودش در نهایت دروازه اش را باز شده دید در حالی که از منظر آماری، در اختیار داشتن توپ و بازی در یک سوم دفاعی حریف بسیار از تیم اکبر میثاقیان سرتر بود.

روند بردهای پی در پی استقلال بعد از پنج بازی دقیقا فقط به دلیل سهل انگاری در دفاع قطع شد و کمبود مهره در این بخش برای مواجهه با ضد حمله ها.

در واقع اکبر میثاقیان راه گل زدن به استقلال را نشان داد، چرا که جوانی استقلال موجب این شده بود که بعد از حملات بسیار حتی مدافعان هم سر پست خود نباشند و به خط حمله این تیم بپیوندند. کاری که در این بازی با توجه به لایه های دفاعی زیاد سیاه جامگان بسیار سخت ممکن شد و در نهایت هم استقلال نه در جریان بازی که با استفاده از ضربه ایستگاهی و تیز هوشی فرشید اسماعیلی به آن دست یافت.

به هر حال استقلال در دیداری که نسبت به همه پنج دیدار اخیرش در لیگ برتر آسان تر به نظر می رسید اسیر لایه های دفاعی و ضد حملات معدود سیاه جامگان شد.