پایان بررسی بودجه در مجلس/ دخل و خرج دولت در سال ۹۶ تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه علنی روز یکشنبه ماده واحده بودجه سال ۹۶ تصویب شد.

بر این اساس بودجه سال ۹۶ کل کشور از حیث منابع بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر ۱۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۱۰۸ میلیارد و ۹۶۹ میلیون ریال به شرح زیر است:

الف ـ منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی بالغ بر ۳ میلیون و ۹۸۳ هزار و ۸۳۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال شامل:

۱ـ منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ۴۳۷ هزار و ۵۲۱ میلیارد ریال

۲ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر ۵۲۳ هزار و ۵۵۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون ریال به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر ۸ میلیون و ۵ هزار و ۲۱ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر ۸ میلیون و ۵ هزار و ۲۱ میلیارد و ۴۸ میلیون ریال است.

ماده واحده بودجه با ۱۶۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید.