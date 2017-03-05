ظریف امشب عازم «اندونزی» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در اجلاس سران اتحادیه همکاری‌های منطقه‌ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند امشب به اندونزی سفر می کند.

قاسمی افزود: اولین نشست سران این اتحادیه به مناسبت بیستمین سال تشکیل آن در جاکارتا برگزار می شود. این اجلاس سه روزه و در سه سطح کارشناسان ارشد، وزرا و سران طی روزهای ۱۵ لغایت ۱۷ اسفند در جاکارتا مرکز اندونزی برگزار می شود که آقای ظریف وزیر امور خارجه به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه ۱۷ اسفند در نشست سران حضور خواهند یافت.

پیشتر سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان هم به منظور شرکت در نشست وزرای خارجه اتحادیه همکاری های منطقه ای حاشیه اقیانوس هند (آیورا) عازم جاکارتا شده بود.