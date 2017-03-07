«نویسنده مرده است» بار دیگر به صحنه می رود/کارگردانی که بازیگر شد

آرش عباسی درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی تئاتر، به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش «نویسنده مرده است» را از ۱۴ فروردین ماه سال ۹۶ در تالار حافظ روی صحنه ببریم. این اجرا نسبت به اجراهای گذشته تغییری اساسی دارد که باعث می شود اجرای دیگری از نمایشنامه «نویسنده مرده است» باشد.

وی ادامه داد: پیش از این و در اجراهای گذشته «نویسنده مرده است»، ایوب آقاخانی به ایفای نقش می پرداخت که طی صحبتی که با او داشتم، گفتم که مایلم این بار خودم در نمایش بازی کنم. آقاخانی هم به خوبی این پیشنهاد را پذیرفت و به همین دلیل است که می گویم اجرای دیگری از «نویسنده مرده است» به صحنه می رود. البته لادن مستوفی همچنان بازیگر این اثر نمایشی است.

این نمایشنامه نویس و کارگردان تئاتر اظهار کرد: بعد از گذشت ۵ سال از نگارش نمایشنامه «نویسنده مرده است»، تغییراتی در متن، طراحی صحنه و اجرا خواهیم داشت.

عباسی درباره دلایل اجرای چندین باره نمایش «نویسنده مرده است»، یادآور شد: این سومین بار است که این اثر را اجرا می کنم البته در شهرهای مختلف ایتالیا نیز «نویسنده مرده است» را اجرا کردیم. من به نمایشنامه «نویسنده مرده است» علاقه ای شخصی دارم زیرا جزو آخرین نمایشنامه هایی است که نوشته ام. واقعیت این است که خیلی دلم می خواست به نمایشنامه نویسی برگردم و فکر می کنم با اجرای مجدد «نویسنده مرده است» این اتفاق برایم می افتد.

وی با بیان اینکه نمایش «نویسنده مرده است» قابلیت های جذب مخاطب را دارد، افزود: البته من هیچوقت به عنوان بازیگر شناخته نشده ام ولی امیدوارم اجرای مجدد این نمایش بتواند مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد.