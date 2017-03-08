به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیرکل مجمع جهانی تقریب صبح روز چهارشنبه طی سخنانی در جمع فرماندهان، مسئولان و کارکنان قرارگاه سازندگی نوح(ع)، اظهار داشت: آیات فراوانی در شأن ایرانیان نازل شده که به جامعه اسلامی بشارت می‌دهد در آینده قومی از ایران برانگیخته می‌شود که اسلام و دین رسول الله را زنده می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در قرآن کریم آیات فراوانی در این زمینه وجود دارد به آیه 54 سوره مائده «یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینِهِ فَسَوْفَ یَاْتِی اللهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ اَذِلَّهٍ عَلَی الْمُوْمِنینَ اَعِزَّهٍ عَلَی الْکافِرینَ یُجاهِدُونَ فی سَبیلِ اللهِ وَ لا یَخافُونَ لَوْمَهَ لَآیِمٍ ذالِکَ فَضْلُ اللهِ یُوْتیهِ مَنْ یَشاءُ وَ اللهُ واسِعٌ عَلیمٌ» اشاره کرد و گفت: در این آیه حتی مشخصه‌های این قوم بیان شده است؛ وقتی این آیه نازل شد، از رسول اکرم(ص) سوال شد که این قوم کیست؟ ایشان فرمودند قوم سلمان فارسی.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با اشاره به «یُحِبُّهُم وَیُحِبّونَهُ»، اظهار داشت: این عشق متقابل بین خدا و بنده خدا مقوله بسیار مهمی است. مهمترین مقوله جهان آفرینش، مقوله عشق متقابل بین خدا و بنده خداست و اولین کسی که به مقام «یُحِبُّهُم وَیُحِبّونَهُ» رسید، امام علی(ع) بود که در جریان جنگ خیبر رسول اکرم(ص) این وصف را در مورد امیرالمومنین به کار برد.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب با بیان اینکه خدای متعال مؤمنان را مأمور به آبادانی زمین کرده است، گفت: همانطور که ملت ما توانستند با موفقیت تجربه دفاع مقدس را پشت سر بگذارند، مأموریت سازندگی را نیز با موفقیت به سرانجام رساندند.

آیت الله اراکی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه وجود ائمه اطهار(ع)، تداوم وجود رسول الله (ص) است، افزود: فرمانروایی رسول اکرم(ص) فرمانروایی است که تا روز قیامت تداوم دارد و سرانجام بشر را به مقصد می‌رساند.

وی با بیان اینکه رهبری بالفعل رسول الله(ص) تا روز قیامت ادامه دارد، اظهار داشت: شرط ایمان، رجوع به رسول الله(ص) است و امروز نیز شرط ایمان، رجوع به رسول الله(ص) است؛ با توجه به آیات و روایات، در زمان غیبت باید یک نائب وجود داشته باشد که در مسائل میدانی به آن رجوع شود.

آیت الله اراکی در ادامه خاطرنشان کرد: اگر از فرمانروای الهی فرمان رسید که کاری انجام دهید آن کسی که مأمور به انجام این فرمان الهی است تمام سختی ها را بر طرف و هر دژی را فتح خواهد کرد.

وی افزود: وقتی مقام معظم رهبری به نیروهای رزمنده می‌گوید این کار را انجام دهید هرچه این کار سخت هم باشد اگر آنها اطاعت کنند همه گره‌های کار به دست آنها باز خواهد شد، این سنت الهی است.

دبیرکل مجمع جهانی تقریب گفت: وقتی دل‌ها وابسته به دنیا باشد در برابر مشکلات و دشمن احساس ضعف و ناتوانی می‌کند اما وقتی دل‌ها الهی باشد در برابر دشمن قوی و محکم است؛ انرژی عشق الهی، انرژی عجیبی است این انرژی تنها در دل‌هایی قرار می‌گیرد که خود را به دنیا وابسته نکنند.

آیت الله اراکی تأکید کرد: دفاع مقدس سه درس اخلاقی مهم برای ما داشت اولین درسش دل از دنیا بریدن و به خدا اعتماد کردن، دومین درسش اطاعت از فرماندهی الهی و سومین درسش نهراسیدن از دشمن است ؛زیرا ایمان با خوف از دشمن جمع نمی‌شود.