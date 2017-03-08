به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، جاسوس مشهور جنگ سرد در کتاب «میراث جاسوسان» نوشته جان لوکره دوباره قهرمان اصلی کتاب خواهد شد.

انتشارات وایکینگ که ناشر کتاب است با اعلام این خبر افزود این رمان ۵ سپتامبر روانه بازار می‌شود.

«میراث جاسوسان» که در گذشته و حال می‌گذرد درباره پیتر گیلام یک همکار از سرویس مخفی بریتانیا و شاگرد اسمایلی است.

ناشر در باره این رمان گفته است: گیلام دوران سالمندی را در کنار خانواده‌اش در سواحل جنوبی بریتانیا دارد سپری می‌کند که نامه‌ای از سرویس قدیمی او را به لندن فرامی‌خواند... مدیران امنیتی که در میانشان آلک لیدماس، جیم پیردو، اسمایلی و گیلام هستند نسل جدیدی از خاطرات مربوط به جنگ سرد را تازه می‌کنند.

جان لوکره با حضور شخصیت اسمایلی چند کتاب پرفروش خلق کرد که «جاسوسی که از سردسیر آمد» و «بندزن خیاط سرباز جاسوس» از جمله آنها هستند. آلک گینس و گری اولدمن از جمله بازیگرانی هستند که در نقش این شخصیت بازی کرده‌اند.

ناشر لوکره گفته وی ظرف ۱۲ ماه این رمان را نوشت و آن را با خطوط آغازین رمان اولش در سال ۱۹۶۱ با عنوان «خواندن برای مرگ» شروع کرده است.