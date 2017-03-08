شهرستان کبودراهنگ با مشکل کمبود تخت بیمارستانی روبروست

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع پزشکان شبکه بهداشت و درمان کبودراهنگ گفت: حضور پزشکان موجب خیر و برکات بسیاری است و همواره قدردان این افراد هستیم.

بهرامی افزود: با وجود محرومیت‌ها و کمبودهای موجود در شهرستان کبودراهنگ، شاهد صبر و شکیبایی پزشکان هستیم چراکه کار کردن در این شهرستان مسائل مربوط به خود را دارد.

وی با آرزوی سعادت، سلامت و دلخوشی برای زحمتکشان حوزه سلامت، ابراز امیدواری کرد: خداوند اجر الهی به پزشکان عطا کند.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ با اشاره به فعالیت بیمارستان ۷۸۰ تختخوابی امام رضا(ع) در شهرستان کبودراهنگ گفت: با وجود اجرای طرح تحول نظام سلامت، مشکلاتی از نظر فضای فیزیکی، تعداد تخت و ارائه خدمات به بیماران وجود دارد.

بهرامی طرح تحول نظام سلامت را برنامه‌ای نجاتبخش دانست و گفت: نبود تجهیزات پزشکی و تخت‌های خالی بیمارستانی در سال‌های گذشته موجب رنجش خاطر بود اما هم اکنون به برکت طرح تحول سلامت از بدهی‌ها و مشکلات بسیاری رهایی یافته ایم.

وی با بیان اینکه چند مرکز بهداشتی، خانه بهداشت و خانه پزشک در شهرستان در دست ساخت است، گفت: شاهد بالا رفتن مطالبات هستیم که امید می‌رود با پیگیری‌ها و تدابیر مناسب، نیازها رفع شود.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کبودراهنگ اظهار داشت: در گذشته، مردم شهرستان کبودراهنگ برای ویزیت توسط متخصص زنان باید هزینه بسیاری برای حضور در مرکز استان صرف می‌کردند که به برکت اجرای طرح تحول نظام سلامت، متخصصان توانمند و جراحان، خدمات مورد نیاز را در اختیار بیماران قرار می‌دهند.