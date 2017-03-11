۱۳ هزار نفر در برنامه های کانون مساجد استان قزوین شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رمضانی روز شنبه به مناسبت بیست و چهارمین سالروز تاسیس کانونهای فرهنگی و هنری مساجد در مراسم تجلیل از فعالان کانونها که در کتابخانه امام خمینی قزوین برگزار شد گفت: مسجد عظیم ترین پایگاه معنوی و میهمان سرای حضرت کریم است و به عنوان محل عبادت می تواند نقش مهمی در تربیت گروههای مختلف جامعه داشته باشد.

رمضانی بیان کرد: مسجد جای خردمندان، خانه برکت و معنویت، مکان مناجات دردمندان و سرزمین برآورده شدن حاجات و مجلس شورای مسلمانان محسوب می شود و اگر به جایگاه مساجد توجه جدی کنیم بسیاری از مشکلات و آسیب های اجتماعی کم می شود.

وی بیان کرد: کانون های مساجد تاکنون توانسته اند با فعالیتهای هنری و معنوی خود اقدامات ارزشمندی را به ثبت برسانند و در بخش های پژوهشی، تولید نشریات، برنامه های هنری، حضور در فضای مجازی موثر عمل کنند.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان قزوین یادآورشد: فعالیت کانونها در مناطق دورافتاده روستایی و محروم دستاوردهای بسیار خوبی داشته است و خوشبختانه با شناسایی ظرفیت های مساجد در شهرستانها برای فعال سازی کانون در همه بخشهای استان اقدام کرده ایم.

فعالیت ۳۲۵ کانون در مساجد استان

وی اضافه کرد: برای گسترش فرهنگ اسلامی درمساجد روستاها کانون های فرهنگی مساجد در اکثر مناطق دایر شده که ۴ کانون در مراکز دانشگاهی، ۱۳ کانون در مصلی ها، ۴ کانون در ارتش و ۴ کانون در زندانها فعال شده است.

حجت الاسلام رمضانی اضافه کرد: در سیاست گذاری امور مساجد با نواقص و خلاء هایی مواجهیم که این مشکل باید با هم افزایی، تعامل و همکاری همه متولیان امور مساجد حل و فصل شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۱۴ دستگاه اجرایی متولی امور مساجد هستند و اگر بخواهیم به نتایج قابل قبول و موثری برسیم نیازمند هم افزایی هستیم.

رمضانی یادآورشد: درحال حاضر ۳۲۵ کانون فرهنگی وهنری در مساجد استان فعالیت می کنند که ۱۷۷ کانون فعال استان روستایی و ۱۴۷ کانون شهری است ودراین میان ۱۹ کانون تخصصی، ۱۳ کانون درمصلی ها، ۵ کانون دانشگاهی، ۴ خانه دیجیتال و ۳۸ خانه نور در استان مشغول فعالیتند.

راه اندازی ۲۵ کانون جدید در استان قزوین

رمضانی در ادامه از افزایش کانونهای مساجد در استان خبرداد و گفت: در سال ۸۹ تعداد کانونهای مساجد ۱۵۱ مورد بود که امسال به ۳۲۵ مورد رسیده و ۲۵ کانون جدید وارد فعالیت شده اند.

وی بیان کرد: در سال جاری ۱۳ هزار و ۵۵۵ نفر در بیش از ۱۴۵۰ برنامه کانونهای مساجد استان شرکت کردند و در مجموع ۴۷۰ برنامه متمرکز هم اجرا شد.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی وهنری مساجد استان یادآورشد: باید کانون ها از مهجوریت خارج شوند و با اثرگذاری خوبی که دارند بتوانند به نقش خود بهتر عمل کنند.

رمضانی اضافه کرد: رمز موفقیت در کارهای مساجد داشتن امام جماعتی خوب، خادمی خوش رفتار و هیئت امنایی جوان است تا برنامه ها به سرانجام برسد.

وی گفت: در کنار افراد پیش کسوت باید بتوانیم از هیئت امنای جوان و خوش فکر بخوبی بهره ببریم تا جوانان بیشتری به مساجد و برنامه کانون ها جذب شوند.

رمضانی تصریح کرد:دیوار خودخواهی در مساجد مانع حضور مردم در مساجد می شود و اگر یک مسجد بخواهد مانند بیمارستان به درمان فرهنگی مردم بپردازد باید درد رابشناسد ونیازهای جوانان را در دستور کار خود قرار دهد و به آنها پاسخ دهد.

وی اظهارداشت: مساجد ما باید به سمت تامین نیازهای اساسی جوانان حرکت کنند و از هم اندیشی و دیدگاههای جوانان هم استفاده کند تا سال آینده موثرتر عمل کنیم.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان اضافه کرد: اگر غدای معنوی مناسب را برای جوانان مهیا نکنیم برنامه های ما به نتیجه نخواهد رسید و در این مسیر باید از همه ظرفیت ها استفاده کنیم.

رمضانی گفت: از رسانه های گروهی، انتظار داریم از خوبی های مساجد و کارهای انجام شده بگویند و گروههای مختلف جامعه را در جریان کارها قرار دهند.

در این مراسم از فعالان امام جماعت، مسئول کانون و رابط فرهنگی کانون های مساجد استان قزوین تجلیل شد.