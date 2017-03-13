باید به بازیکنان استقلال حق بدهیم/ مشکلات مالی حل شدنی نیست

محمد نوازی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص دیدار استقلال برابر لوکوموتیو ازبکستان گفت: آبی پوشان امروز دیدار حساسی را برابر تیمی دارند که یکی از تیم های فیزیکی و جنگنده آسیاست و توانسته در سالهای اخیر از این حربه استفاده کرده و پیروزی های خوبی هم بدست آورد.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: اگر مسئولین استقلال بتوانند حاشیه ها را از این تیم دور کنند مطمئنا این تیم پیروز خواهد بود و می تواند همچنین صدرنشین گروه خود باقی بماند.

مدافع پیشین استقلال در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات مالی حل شدنی است یا خیر؟ گفت: متأسفانه سالهاست که استقلال و پرسپولیس با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند و به نظر من حل شدنی هم نیست و همانطور که ما هنوز از استقلال طلبکار هستیم بازیکنانی که امروز بازی می کنند آنها هم در آینده طلبکار خواهند بود.

نوازی در پاسخ به این پرسش که آیا اعتصاب بازیکنان در این شرایط کار درستی بوده یا خیر؟ گفت: صبر و حوصله هر انسانی هم حد واندازه ای دارد. بازیکنان استقلال از دو ماه پیش می خواستند چنین کاری را انجام دهند اما با وساطت کادر فنی تحمل کردند، ولی دیگر طاقتشان به پایان رسیده بود و روی ناچاری چنین کاری را انجام دادند تا شاید مشکلاتشان برطرف شود. باید به بازیکنان حق داد زیرا آنها هم خانواده دارند و در این شب عیدی هزینه های زندگیشان باید به گونه ای تأمین شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا استقلال می تواند فردا به یک برد خوب مقابل لوکوموتیو دست پیدا کند گفت : با توجه به بازی هایی که آبی پوشان مقابل الاهلی و التعاون انجام دادند مطمئن هستم این تیم حتماً یک برد خوب را به دست خواهدآورد.

مدافع پیشین استقلال در پایان خاطر نشان کرد: امیدوارم هواداران همانطور که در مقابل السد حضور پرشور در ورزشگاه داشتند، فردا هم به استادیوم آمده و تیم خود را تشویق کنند.